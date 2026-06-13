Dawniej segregacja odpadów była wyborem i pozwalała za odbiór śmieci płacić mniej - dziś jest już obowiązkiem każdego mieszkańca. Odpady dzielone są na coraz więcej frakcji, wyodrębnione zostały m.in. tekstylia. Od kilku miesięcy działa również system kaucyjny: szklane i plastikowe butelki oraz metalowe puszki można zwrócić w sklepowym automacie i odzyskać kaucję. Już teraz mówi się o kolejnych rodzajach opakowań, które mogłyby trafiać do butelkomatów (m.in. o kartonach i małych szklanych butelkach „małpkach”).

W Polsce pojawiają się też nowe rodzaje urządzeń służących zbiórce odpadów. Chodzi m.in. o białe i czerwone pojemniki na odpady medyczne i przeterminowane leki a także olejomaty, służące do zbiórki zużytego oleju spożywczego.

Coraz więcej olejomatów na mapie Polski. Jest jeden problem

W całym kraju - jak wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej zbiórki UCO (zużytego oleju spożywczego) - działa już 118 olejomatów. Urządzenia dzierżawione samorządom obsługuje firma, która zajmuje się recyklingiem zużytego oleju. Olej do olejomatu zwraca się bezpłatnie, wcześniej trzeba jednak pobrać zakręcane opakowanie, do którego należy wlać olej po smażeniu.

Korzystanie z olejomatu wymaga również pobrania aplikacji na telefon z systemem Android lub iOS (podczas pobierania opakowania i zdawania oleju należy zeskanować kod QR). Choć rozwiązanie jest wygodne, dla części osób technicznie jest trudne. Chodzi głównie o seniorów, którzy nie korzystają ze smartfonów lub nie potrafią obsłużyć aplikacji.

By więc zwiększyć dostępność systemu dla osób starszych i tych, które nie korzystają z aplikacji, wprowadzone zostały dodatkowe karty dostępu dla seniorów. Nowe rozwiązanie pozwala wykonać cały proces bez użycia telefonu. Wprowadzona karta seniora przypomina kartę bankomatową i zawiera dwa indywidualne kody: jeden służy do pobrania pustej butelki, drugi do jej późniejszego zwrotu wraz ze zgromadzonym olejem. Dzięki temu użytkownik może korzystać z urządzenia bez instalowania aplikacji i bez dostępu do internetu.

Zamiast aplikacji mobilnej specjalna karta dostępu dla seniorów

Transformacja ekologiczna nie może wykluczać żadnej grupy społecznej. Jeżeli chcemy zachęcać mieszkańców do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, musimy tworzyć rozwiązania dostępne także dla osób, które nie korzystają na co dzień z nowoczesnych technologii. Karty seniora są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane zarówno przez mieszkańców, jak i samorządy współpracujące z projektem Olejomaty

– mówi Małgorzata Rdest, inicjatorka projektu Olejomaty.

Aby otrzymać kartę, wystarczy zgłosić taką potrzebę w gminie uczestniczącej w programie lub bezpośrednio u operatora systemu. Po rejestracji karta jest przekazywana użytkownikowi i umożliwia korzystanie z urządzeń na takich samych zasadach jak aplikacja.