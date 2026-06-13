Forsal logo

Segregacja odpadów będzie łatwiejsza. Wchodzą karty seniora

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:00
odpady, butelka, olejomat, segregacja śmieci
Korzystanie z olejomatów ma być prostsze dla seniorów. Zamiast aplikacji: karta seniora/Shutterstock
Urządzeń służących do zbiórki zużytego oleju spożywczego przybywa, jednak dla osób nie korzystających ze smartfonów - w większości seniorów - korzystanie z olejomatu bywa kłopotliwe. Teraz zamiast aplikacji wystarczy karta seniora.

Dawniej segregacja odpadów była wyborem i pozwalała za odbiór śmieci płacić mniej - dziś jest już obowiązkiem każdego mieszkańca. Odpady dzielone są na coraz więcej frakcji, wyodrębnione zostały m.in. tekstylia. Od kilku miesięcy działa również system kaucyjny: szklane i plastikowe butelki oraz metalowe puszki można zwrócić w sklepowym automacie i odzyskać kaucję. Już teraz mówi się o kolejnych rodzajach opakowań, które mogłyby trafiać do butelkomatów (m.in. o kartonach i małych szklanych butelkach „małpkach”).

W Polsce pojawiają się też nowe rodzaje urządzeń służących zbiórce odpadów. Chodzi m.in. o białe i czerwone pojemniki na odpady medyczne i przeterminowane leki a także olejomaty, służące do zbiórki zużytego oleju spożywczego.

Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców
Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców

Coraz więcej olejomatów na mapie Polski. Jest jeden problem

W całym kraju - jak wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej zbiórki UCO (zużytego oleju spożywczego) - działa już 118 olejomatów. Urządzenia dzierżawione samorządom obsługuje firma, która zajmuje się recyklingiem zużytego oleju. Olej do olejomatu zwraca się bezpłatnie, wcześniej trzeba jednak pobrać zakręcane opakowanie, do którego należy wlać olej po smażeniu.

Korzystanie z olejomatu wymaga również pobrania aplikacji na telefon z systemem Android lub iOS (podczas pobierania opakowania i zdawania oleju należy zeskanować kod QR). Choć rozwiązanie jest wygodne, dla części osób technicznie jest trudne. Chodzi głównie o seniorów, którzy nie korzystają ze smartfonów lub nie potrafią obsłużyć aplikacji.

By więc zwiększyć dostępność systemu dla osób starszych i tych, które nie korzystają z aplikacji, wprowadzone zostały dodatkowe karty dostępu dla seniorów. Nowe rozwiązanie pozwala wykonać cały proces bez użycia telefonu. Wprowadzona karta seniora przypomina kartę bankomatową i zawiera dwa indywidualne kody: jeden służy do pobrania pustej butelki, drugi do jej późniejszego zwrotu wraz ze zgromadzonym olejem. Dzięki temu użytkownik może korzystać z urządzenia bez instalowania aplikacji i bez dostępu do internetu.

Zbliża się rewolucja w przychodniach. Wkrótce nowe zasady wizyt lekarskich, powstanie e-Karta pacjenta
Zbliża się rewolucja w przychodniach. Wkrótce nowe zasady wizyt lekarskich, powstanie e-Karta pacjenta

Zamiast aplikacji mobilnej specjalna karta dostępu dla seniorów

Transformacja ekologiczna nie może wykluczać żadnej grupy społecznej. Jeżeli chcemy zachęcać mieszkańców do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, musimy tworzyć rozwiązania dostępne także dla osób, które nie korzystają na co dzień z nowoczesnych technologii. Karty seniora są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane zarówno przez mieszkańców, jak i samorządy współpracujące z projektem Olejomaty

– mówi Małgorzata Rdest, inicjatorka projektu Olejomaty.

Aby otrzymać kartę, wystarczy zgłosić taką potrzebę w gminie uczestniczącej w programie lub bezpośrednio u operatora systemu. Po rejestracji karta jest przekazywana użytkownikowi i umożliwia korzystanie z urządzeń na takich samych zasadach jak aplikacja.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSegregacja odpadów będzie łatwiejsza. Wchodzą karty seniora »
Tematy: segregacja odpadówrecyklingolej spożywczy
Powiązane
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Gdzie wyrzucić karton po mleku. Zasada jest prosta
Wiele osób wrzuca to do złego kosza. Większość Polaków popełnia ten błąd
ubrania
Gdzie wyrzucać zniszczone ubrania? Niekoniecznie trzeba wieźć je do PSZOK
Butelkomat nie działa - jak odzyskać kaucję?
Jak odzyskać kaucję za butelki, których butelkomat nie przyjął? Nie zawsze wystarczy udać się do kasy
Segregacja odpadów w praktyce
Tak wygląda „segregacja” tekstyliów w praktyce. Za daleko do PSZOK, dzikie wysypiska stałym elementem miejskiego krajobrazu
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj