Małpki trafią do systemu kaucyjnego? Rząd szykuje ważną decyzję

Kaucja za alkoholowe „małpki”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o rozszerzeniu mechanizmu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane po alkoholu o poj. do 200 ml. W oświadczeniu przesłanym „DGP” MKiŚ potwierdza, że w drugiej połowie roku zostanie podjęta decyzja, kiedy zmiany w systemie kaucyjnym zostaną wprowadzone i w jaki sposób będą wdrażane.

Włączenie „małpek” do systemu kaucyjnego zmusi małe sklepy do dobrowolnego wejścia do programu – przestrzega cytowany przez „DGP” Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Jak podkreśla, klienci oddają opakowania tam, gdzie kupują towar, więc rezygnacja z odbioru oznacza odpływ konsumentów do większej konkurencji. Dodaje przy tym, że handlowcy muszą sami finansować koszty organizacji i automaty, a te mogą kosztować nawet 70 tys. zł.

Handlowcy mówią o paraliżu

Ptaszyński zwraca też uwagę na wadliwość mechanizmu rozliczeń: sklepy kredytują system, wypłacając kaucje z własnych środków i długo czekają na zwrot. Opłata obsługowa jest deficytowa – nie pokrywa kosztów prądu ani pracy personelu. Przy marżach handlowych na poziomie 1 proc. grozi to załamaniem płynności finansowej mniejszych placówek.

Rozmówca „DGP” uczula, że „małpki” wygenerują ryzyka sanitarno-higieniczne. W lokalach o powierzchni około 50 m kw. brakuje przestrzeni na magazynowanie i ręczne sortowanie lepiących się butelek po alkoholu. – Nie róbmy ze sklepów PSZOK-ów – apeluje Ptaszyński.

Z drugiej strony, jak czytamy w „DGP”, Polacy opróżniają codziennie średnio aż 3 mln „małpek”, które lądują w krzakach lub na chodnikach, stwarzając dla samorządów jeden z najbardziej uciążliwych problemów estetycznych oraz ekologicznych.