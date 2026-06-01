Nowe kolory pojemników na odpady. Co wrzucać do białych, a co do czerwonych?

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 11:00
Nowe pojemniki na odpady medyczne i przeterminowane leki/Shutterstock
Nowy rodzaj pojemników na odpady pojawił się przy Urzędzie Gminy w Miastkowie na Podlasiu. Obok olejomatu uruchomiono lekomat: do białego pojemnika powinny trafić przeterminowane leki, do czerwonego: zużyte opatrunki, igły, strzykawki. Tego typu odpadów nie należy wrzucać do śmieci zmieszanych.

Segregacja odpadów już od kilku lat nie jest kwestią wyboru, czy za śmieci chcemy płacić mniej czy więcej, ale obowiązkiem każdego mieszkańca. Od niedawna w niektórych gminach obowiązują fioletowe worki na tekstylia, część samorządów rezygnuje z brązowych worków na bioodpady.

Teraz pojawiły się pojemniki na odpady w dwóch kolorach: białym i czerwonym. Mieszkańcy będą mogli pozbyć się przeterminowanych leków bez konieczności wizyty w aptece. Co konkretnie można do nich wrzucać?

Gdzie wyrzucać przeterminowane leki i zużyte opatrunki?

Przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, a także zaplamione krwią opatrunki nierzadko trafiają do pojemnika na odpady zmieszane. To błąd, odpady medyczne takie jak strzykawki również podlegają segregacji, jednak dla wielu mieszkańców stają się odpadem wyjątkowo problematycznym. Ci, którzy tego typu odpady (jak strzykawki po codziennych iniekcjach leków czy sensory do pomiaru poziomu cukru) produkują codziennie, nie chcą odwiedzać w tym celu przychodni czy apteki. Część punktów umożliwia osobom prywatnym pozbycie się materiałów o charakterze biologicznym.

Sporym problemem staje się jednak nie wyrzucanie przeterminowanych leków (pojemniki na nie znajdują się w aptekach), ale większej ilości odpadów medycznych pozostałych po długotrwałej terapii. Te należy odpowiednio szczelnie zamknąć (igły powinny zostać zabezpieczone, by nie przebiły worka) i zawieźć do PSZOK. Informację o tym, gdzie przekazać odpady medyczne można znaleźć na stronie internetowej danego samorządu.

Pojedyncze plastry opatrunkowe - także te, które miały bezpośredni kontakt z ranami - można wrzucać do odpadów zmieszanych. Nie podlegają one recyklingowi. Do zmieszanych powinny trafić również zużyte gaziki: nigdy nie należy wrzucać ich do toalety.

Całodobowy lekomat na przeterminowane leki i odpady medyczne

Przy Urzędzie Gminy w Miastkowe stanął drugi w Polsce i pierwszy na Podlasiu lekomat. To kontener na przeterminowane leki i różnego rodzaju odpady medyczne. Korzystać z niego mogą wszyscy: nie tylko mieszkańcy gminy. Wystarczy pobrać aplikację, która umożliwia otrzymanie pojemników w kolorach białym i czerwonym. Każdy pojemnik przeznaczony jest na innego rodzaju odpady. Do białego pojemnika należy wrzucić lekarstwa, do czerwonego: pozostałe odpady medyczne. To m.in.:

  • pozostałości po domowych iniekcjach (strzykawki, igły),
  • zużyte opatrunki,
  • sensory służące do pomiaru poziomu cukru.

Po wypełnieniu pobranego pojemnika można pozostawić go w urządzeniu.

To nasz najnowszy projekt. Można tu przez siedem dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę zostawiać przeterminowane leki, tabletki, syropy, ale także np. pozostałości po domowych iniekcjach i inne artykuły medyczne

- mówi Paweł Retmaniak z firmy EMKA, zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów medycznych.

