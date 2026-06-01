Od środy surowsze zasady dla młodych rowerzystów. Co to oznacza dla opiekuna?

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:10
Od środy surowsze zasady dla młodych rowerzystów. Brak kasku oznacza mandat dla opiekuna
Od środy rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych - przekazał PAP kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie.

Kask może uratować zdrowie, a nawet życie

Kom. Rzeczkowski przypomniał, że wprowadzenie nowych regulacji ma poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wpłynąć na ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych.

- Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat - mówił Rzeczkowski.

Zaapelował również o zachowanie rozwagi i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci.

Odpowiedzialność za brak kasku ponosi opiekun prawny

Policjant przypomniał, że obowiązek jazdy w kasku został wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodał, że nowelizacja wprowadza do Kodeksu wykroczeń przepis, zgodnie z którym odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez wymaganego kasku ponosi osoba mająca obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem. Przepis ten przewiduje karę grzywny do 100 zł.

Gwałtowny wzrost liczby wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach

Do nadchodzących przepisów odniósł się Instytut Transportu Samochodowego, który nazwał je rewolucją w tzw. mikromobilności. ITS zauważył, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84 proc. względem roku poprzedniego.

Dodatkowo dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, dotyczące e-hulajnóg, pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń w skali całego roku – liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 r. do 1158 w 2025 r., liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 11, zaś liczba ciężko rannych zwiększyła się z 162 do 358.

Kask zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy

– Z badań ITS wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 proc., a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40 proc. Co istotne, badania ESRA3 pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80 proc. Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, e-hulajnóg i UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć – powiedziała Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Od 3 marca, w wyniku wejścia w życie opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, obowiązuje zakaz kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzenia transportu osobistego (np. segway, deskorolka elektryczna) przez dzieci do 13. r.ż.

Źródło: PAP
