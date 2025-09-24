W przyszłym tygodniu Sąd Administracyjny w Berlinie rozpatrzy pozew wniesiony przez osoby z dysfunkcją wzroku przeciwko specjalnym zezwoleniom na wynajem hulajnóg elektrycznych na chodnikach stolicy Niemiec – podaje Deutsche Welle.

Reklama

Jak podaje DW, Berlińskie Stowarzyszenie Niewidomych i Niedowidzących (GAB) złożyło pozew zbiorowy, który ma położyć kres „masowemu rozprzestrzenianiu się zaparkowanych hulajnóg elektrycznych na chodnikach”. Zamiast tego stowarzyszenie proponuje stałe miejsca parkingowe poza chodnikami.

Trzy lata oczekiwania

DW przypomina, że pozew Berlińskiego Stowarzyszenia Niewidomych i Niedowidzących był złożony, we wrześniu 2022 roku, czyli musiał czekać na rozpatrzenie aż trzy lata. Skarga liczy 204 strony. Główny zarzut stowarzyszenia to naruszanie obowiązującego prawa przez administrację Berlina w zakresie wydawania zezwoleń na parkowanie hulajnóg, przez co porzucane są gdziekolwiek, w tym na chodniku, co zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

Deutsche Welle cytuje wypowiedź przewodniczący stowarzyszenia, Dietmara Poloka, który powiedział, że ryzyko wypadków z powodu nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg elektrycznych jest wysokie i stanowi krok wstecz w zakresie pokonywania barier.

Polok dodał, że źle zaparkowane hulajnogi stanowią zagrożenie zwłaszcza dla osób niewidomych i niedowidzących, ponieważ tworzą zagrażające życiu bariery na chodnikach, które z zasady powinny być bezpieczne.

Czy to koniec modelu Free-Floating?

Hulajnogi, dla jednych stanowią dogodny środek transportu na niewielkie odległości, a dla innych są zmorą i postrachem. Według stowarzyszenia, niezadowolenie z powodu hulajnóg elektrycznych rośnie w całych Niemczech. Jeżeli sąd przychyli się do zarzutów może to oznaczać koniec tzw. modelu Free-Floating, czyli systemu, w którym użytkownik może odebrać i oddać hulajnogę w dowolnym miejscu w ramach wyznaczonej strefy usługi, co w praktyce oznacza teren całego miasta.

Paryż dał przykład

Pierwszą europejską stolicą w Europie, które w wyniku referendum wprowadziła całkowity zakaz wypożyczania hulajnóg jest Paryż. W stolicy Francji od 1 września 2023 roku obowiązuje zakaz wypożyczania hulajnóg elektrycznych, co oznacza, że z ulic zniknęły pojazdy firm świadczących usługi wynajmu. Natomiast prywatne hulajnogi nie mogą wjeżdżać na chodniki.

Źródło: Deutsche Welle