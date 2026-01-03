Wzmocnienie obecności USA – inwestujemy w bezpieczeństwo

„Rząd Stanów Zjednoczonych zaakceptował plan inwestycji ponad 500 milionów dolarów w czterech bazach w Polsce – Drawsko Pomorskie, Powidz, Wrocław i Łask. Współfinansujemy obecność amerykańską, bo to jedna z najmocniejszych gwarancji naszego bezpieczeństwa!” – napisał Tomczyk na x.com.

Cztery bazy wojskowe w Polsce, 504 miliony dolarów i ani centa z amerykańskiej kieszeni – tak wygląda zaakceptowana przez Trumpa regulacja, który m.in. wspiera obecność wojsk USA w Polsce. Choć informacja o „zaakceptowaniu inwestycji” przez rząd Stanów Zjednoczonych może sugerować wspólne finansowanie, w rzeczywistości całość środków pochodzi z budżetu Polski. Inwestycje wpisują się w zobowiązania wynikające z umowy EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement), czyli wzmocnionej współpracy obronnej między oboma krajami. Wśród inwestycji znalazły się m.in. rozbudowa poligonu w Drawsku Pomorskim, modernizacja bazy sił lądowych w Powidzu oraz ulepszenia w bazach lotniczych w Łasku i Wrocławiu.

Trump podpisuje ustawę

W grudniu 2025 roku Kongres USA przegłosował ustawę NDAA, regulującą wydatki obronne, którą następnie podpisał prezydent Donald Trump. Ustawa zawiera ważne zapisy dotyczące utrzymania liczby żołnierzy USA w Europie nie mogą spaść poniżej 76 tysięcy, jeśli nie zostaną przedstawione szczegółowe raporty uzasadniające redukcję.

Żadne bezpośrednie amerykańskie finansowanie dla baz w Polsce nie zostało uwzględnione w tej ustawie. Wspomniane inwestycje w cztery polskie bazy zostały wpisane do dokumentu jako te, które są realizowane przez stronę polską.

10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce

Na ten moment w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy USA, z ogólnej liczby ponad 80 tysięcy w całej Europie. Ich obecność jest bez wątpienia elementem odstraszającym potencjalne zagrożenia, Inwestycje w amerykańskie bazy są potrzebne, ale brakuje przejrzystości co do podziału kosztów i rzeczywistych korzyści. Zwłaszcza jeśli oficjalne komunikaty mogą być nieprawidłowo rozumiane.