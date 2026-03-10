Kiedy ZUS wypłaca pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, zwane potocznie świadczeniem 800 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) wypłacane jest w okresach miesięcznych. ZUS standardowo przekazuje pieniądze w jednym z 10 wybranych terminów: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia każdego miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeżeli dzień wypłaty świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelew wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wskazany termin.

800 plus - nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku część beneficjentów programu 800 plus dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, właśnie z powodu układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:

2 kwietnia (czwartek);

3 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 4 kwietnia (sobota);

7 kwietnia (wtorek);

9 kwietnia (czwartek);

10 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 12 kwietnia (niedziela);

14 kwietnia (wtorek);

16 kwietnia (czwartek);

17 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 18 kwietnia (sobota);

20 kwietnia (poniedziałek);

22 kwietnia (środa).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 4, 12 i 18 dnia każdego miesiąca w kwietniu otrzymają 800 plus wcześniej. To jednak nie koniec niespodzianek.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w kwietniu 800 plus dwukrotnie

Na terminy przelewów, które trafią do rodziców pobierających świadczenie rodzicielskie w kwietniu 2026 roku, wpływa również fakt, że w tym roku 2 maja wypada w sobotę. W związku z tym osoby, których termin wypłaty świadczenia 800 plus przypada na drugi dzień miesiąca, otrzymają majową wypłatę wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia. W efekcie w kwietniu 2026 roku na ich konta mogą wpłynąć dwa przelewy z ZUS.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, co oznacza, że nie ma możliwości składania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Można to zrobić za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej,

aplikacji mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu należy wypełnić formularz wniosku, podając dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostaje rozpatrzony, a środki wypłacane są co miesiąc na wskazane konto bankowe.

800 plus - do kiedy można składać wnioski?

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy, obejmujący czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym przedziale zapewnia nieprzerwane wypłaty świadczenia.

Złożenie wniosku po 30 kwietnia oznacza przesunięcie terminu wypłaty 800 plus, a w niektórych przypadkach także utratę prawa do świadczenia za miesiące, w których wniosek nie został jeszcze złożony. W zależności od daty złożenia dokumentów obowiązują następujące zasady:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.;

– świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.; od 1 do 30 czerwca 2026 r. – ZUS zrealizuje wypłatę z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2026 r.;

– ZUS zrealizuje wypłatę z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2026 r.; od 1 do 31 lipca 2026 r. – środki zostaną wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– środki zostaną wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.; od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać jedynie od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus co do zasady przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których wsparcie to nie zostanie przyznane. Nie otrzyma się go, jeśli: