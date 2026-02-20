Nowe kwoty wolne od podatku w 2026 roku. Ile można dostać "do ręki"?

W lutym 2026 roku obowiązują nowe, zwaloryzowane limity kwot wolnych od podatku, które zależą od stopnia pokrewieństwa. To kluczowa informacja, bo to od niej zależy, czy o kopercie musisz informować urząd skarbowy. W przypadku tzw. I grupy podatkowej (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo), kwota wolna wynosi obecnie 36 120 zł. Jeśli jednak otrzymujesz prezent od dalszej rodziny (II grupa, np. ciotki, wujkowie), limit ten drastycznie spada do 27 085 zł. Największa pułapka czeka na osoby otrzymujące prezenty od znajomych czy niespokrewnionych chrzestnych (III grupa) - tutaj kwota wolna to zaledwie 5 733 zł. Warto pamiętać, że limity te sumują się w okresach 5-letnich. Jeśli przez ostatnie lata dostawałeś od babci przelewy na urodziny, a teraz dołożyła Ci do wesela - możesz nieświadomie przekroczyć bezpieczny próg.

Przelewy pod lupą fiskusa. Uważaj na tytuł wpłaty

W 2026 roku fiskus szczególnie uważnie przygląda się przelewom bankowym. Tytuły takie jak "Prezent ślubny", "Dla wnuczka na komunię" czy "Na nowe mieszkanie" są automatycznie flagowane przez systemy bankowe i mogą być podstawą do wezwania do wyjaśnień. Najbezpieczniejszą formą przekazania dużej kwoty od najbliższej rodziny (grupa 0: rodzice, dzieci, rodzeństwo) jest przelew bankowy z wyraźnym wskazaniem darczyńcy i obdarowanego. Tylko wtedy możesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, niezależnie od kwoty (nawet jeśli to 500 tys. zł). Masz na to dokładnie 6 miesięcy od momentu otrzymania środków. Jeśli przegapisz ten termin, będziesz musiał zapłacić podatek na zasadach ogólnych, który może wynieść nawet 20 proc. wartości prezentu.

Czy urząd skarbowy sprawdza listy gości?

W lutym 2026 roku po sieci krążą legendy o urzędnikach sprawdzających zdjęcia z wesel na mediach społecznościowych czy listy gości w domach weselnych. Choć masowe kontrole "od stolika do stolika" są mitem, to tzw. kontrole krzyżowe są faktem. Jeśli po weselu wpłacisz do banku znaczną sumę gotówki (np. 100 tys. zł), bank zgłosi to do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej). Wtedy fiskus może zapytać o źródło pochodzenia tych środków. Tłumaczenie, że "to wszystko z kopert od znajomych", przy przekroczeniu limitu 5 733 zł na osobę, bez odpowiednich zgłoszeń, naraża Cię na sankcyjną stawkę podatku w wysokości 20 proc.

Jak uniknąć problemów po komunii i weselu w 2026 roku?

Aby spać spokojnie, warto trzymać się trzech zasad: