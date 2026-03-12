Mnogość świadczeń w postaci dodatków i zasiłków, często o podobnej funkcji sprawia, że osoby uprawnione do pomocy finansowej nierzadko gubią się w gąszczu informacji. Niektóre można ze sobą łączyć, pobieranie innych jednak może ze sobą kolidować. Gdy świadczenia pobierane są z różnych źródeł (ZUS i MOPS), łatwo o niedopatrzenie. Tak może być z zasiłkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem pielęgnacyjnym. Oba należą się osobom po 75. roku życia bez żadnych dodatkowych warunków.

Komu w 2026 roku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Popularne świadczenie z pomocy społecznej, jakim jest zasiłek pielęgnacyjny, pobiera około 1 mln Polaków. Choć od lat kwota tego zasiłku się nie zmienia i w 2026 roku wynosi dokładnie 215,84 zł, w przypadku osób pobierających świadczenie i ta kwota może być pomocna. Zasiłek pielęgnacyjny pobierają głównie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny może zostać przyznany osobom z chorobami wzroku, powikłanym nadciśnieniem, cukrzycą, chorobami serca. To jednak nie poszczególne choroby uprawniają do otrzymania pieniędzy w postaci zasiłku czy renty, ale stan sprawności organizmu. Często to właśnie zasiłek pielęgnacyjny pobierany jest przed 75. rokiem życia, choć po ukończeniu 75 lat należy się bez dodatkowych warunków. Zdecydowanie korzystniejszy finansowo dla osób 75+ jest dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny, który po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi dokładnie 366,67 zł brutto miesięcznie, jest z automatu przyznawany seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Nie trzeba składać wniosku o świadczenie, jednak nie można zapomnieć o tym, że dodatku pielęgnacyjnego nie wolno łączyć z pobieraniem zasiłku pielęgnacyjnego. Ponieważ ten drugi przyznawany jest przez samorząd, to w MOPS lub GOPS trzeba złożyć pisemną rezygnację z zasiłku.

W przeciwnym razie, gdy oba te świadczenia będą pobierane jednocześnie, gmina może upomnieć się o nienależnie wypłacone środki i ich zwrot, nawet z odsetkami. To stawia seniora w bardzo niekorzystnej sytuacji. Pobierane miesiącami świadczenie przy jednoczesnym pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego i konieczność zwrotu pieniędzy może wpędzić w długi.

Seniorzy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji zapewne nie mieli złych intencji, łączenie świadczeń wynikało z niewiedzy. To jednak nie zwalnia seniora z konieczności zwrotu pieniędzy.