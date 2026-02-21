W 2026 roku część pracowników będzie mogła skorzystać z przywilejów, które nie przysługują innym. Chodzi m.in. o krótszy czas pracy, dodatkową przerwę oraz więcej dni wolnego w roku.

Przywileje pracownicze dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnością, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, pozostają aktywne zawodowo. Warto wiedzieć, że dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościprzewidziano szereg praw i przywilejów pracowniczych. Te, w zależności od stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) różnią się.

Jeśli chodzi o przywileje pracownicze, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą podejmować pracę nie tylko w zakładzie zapewniającym warunki pracy chronionej. W razie braku właściwego przystosowania stanowiska pracy, pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może również wykonywać pracę w formie zdalnej.

Ponadto osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają następujące przywileje:

dodatkowe 10 dni płatnego urlopu w roku ,

, skrócony czas pracy (maksymalnie 7 godzin w ciągu dnia i 35 godzin tygodniowo),

brak nadgodzin i pracy w porze nocnej (chyba, że pracownik zechce ją wykonywać),

dodatkowa 15-minutowa przerwa ,

, zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (maksymalnie 21 dni w roku),

zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających (bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego), jeśli w/w nie mogą odbyć się poza godzinami pracy.

Te schorzenia i choroby uprawniają do uzyskania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Na wstępie warto wyraźnie podkreślić, że nie obowiązuje żadna konkretna lista schorzeń, bo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przesądzają utrudnienia funkcjonalne, a nie sama jednostka chorobowa. Jednak poniższa lista schorzeń i chorób może uprawniać do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. To choroby, w których chory może potrzebować wsparcia w określonych aspektach czy pełnieniu ról społecznych:

niewydolność serca,

powikłana cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2,

stwardnienie rozsiane,

choroba Alzheimera (w jej początkowym stadium),

choroby nowotworowe w stadium remisji, które nie ograniczają zupełnie funkcjonowania,

wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

depresja,

zaburzenia lękowe,

choroba Parkinsona,

przewlekła obturacyjna choroba płuc,

pourazowe uszkodzenie mózgu,

zaawansowane reumatoidalne zapalenie stawów.

O wydaniu orzeczenia o niepełnosprawności i określeniu stopnia tej niepełnosprawności decyduje lekarz orzecznik.