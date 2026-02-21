W 2026 roku część pracowników będzie mogła skorzystać z przywilejów, które nie przysługują innym. Chodzi m.in. o krótszy czas pracy, dodatkową przerwę oraz więcej dni wolnego w roku.
Przywileje pracownicze dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Osoby z niepełnosprawnością, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, pozostają aktywne zawodowo. Warto wiedzieć, że dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościprzewidziano szereg praw i przywilejów pracowniczych. Te, w zależności od stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) różnią się.
Jeśli chodzi o przywileje pracownicze, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą podejmować pracę nie tylko w zakładzie zapewniającym warunki pracy chronionej. W razie braku właściwego przystosowania stanowiska pracy, pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może również wykonywać pracę w formie zdalnej.
Ponadto osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają następujące przywileje:
- dodatkowe 10 dni płatnego urlopu w roku,
- skrócony czas pracy (maksymalnie 7 godzin w ciągu dnia i 35 godzin tygodniowo),
- brak nadgodzin i pracy w porze nocnej (chyba, że pracownik zechce ją wykonywać),
- dodatkowa 15-minutowa przerwa,
- zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (maksymalnie 21 dni w roku),
- zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających (bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego), jeśli w/w nie mogą odbyć się poza godzinami pracy.
Te schorzenia i choroby uprawniają do uzyskania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
Na wstępie warto wyraźnie podkreślić, że nie obowiązuje żadna konkretna lista schorzeń, bo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przesądzają utrudnienia funkcjonalne, a nie sama jednostka chorobowa. Jednak poniższa lista schorzeń i chorób może uprawniać do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. To choroby, w których chory może potrzebować wsparcia w określonych aspektach czy pełnieniu ról społecznych:
- niewydolność serca,
- powikłana cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2,
- stwardnienie rozsiane,
- choroba Alzheimera (w jej początkowym stadium),
- choroby nowotworowe w stadium remisji, które nie ograniczają zupełnie funkcjonowania,
- wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
- depresja,
- zaburzenia lękowe,
- choroba Parkinsona,
- przewlekła obturacyjna choroba płuc,
- pourazowe uszkodzenie mózgu,
- zaawansowane reumatoidalne zapalenie stawów.
O wydaniu orzeczenia o niepełnosprawności i określeniu stopnia tej niepełnosprawności decyduje lekarz orzecznik.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych