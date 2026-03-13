Co roku w kwietniu następują wypłaty 13. emerytury. W tym roku, z uwagi na święta wielkanocne, część osób świadczenia (także 13. emeryturę) dostanie jeszcze przed Wielkanocą. Kto może spodziewać się szybszego przelewu?

Reklama

13. emerytura w dwóch transzach przed świętami

Wypłaty trzynastej emerytury zawsze następują w dniu wypłaty podstawowego świadczenia. Uprawnionym do świadczeń na dzień 31 marca 2026 roku organ wypłaci je automatycznie, nie ma potrzeby składania wniosku. Warto wiedzieć, że w 2026 roku trzynasta emerytura wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto. Jest taka sama dla wszystkich, nie zależy od wysokości emerytury ani renty.

Ważne Świadczenie jest również wolne od potrąceń. Nawet, jeśli uprawniony do niej jest zadłużony i zwykła emerytura jest zajmowana na poczet długów, komornik nie może zabrać trzynastki.

Ci, którzy świadczenia otrzymują 1. i 6. dnia miesiąca, trzynastą emeryturę dostaną jeszcze przed Wielkanocą.

Wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych będą realizowane w 1, 6, 10, 15, 20 i 25 terminie płatności w kwietniu oraz 1 maja, z zachowaniem ogólnych zasad przyjętych do wypłaty świadczeń. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem

- wyjaśnia Piotr Olewiński z Biura Prasowego ZUS.

ZUS środki na wypłaty przekazuje na pocztę 3 dni robocze przed terminem płatności, a do banku: 1 dzień roboczy przed terminem płatności. Uwzględnia przy tym, czy termin wypłaty przypada w dzień roboczy czy nie.

Blisko 3 miliony emerytów dostanie 13. emeryturę wcześniej

W kwietniu zarówno ci, którzy standardowo otrzymują świadczenie 6. dnia miesiąca jak i ci, którzy przelew otrzymują do 25. dnia miesiąca, pieniądze na kontach zobaczą wcześniej. 6 kwietnia jest poniedziałek wielkanocny, 25 kwietnia to sobota. Przelewy przyjdą więc wcześniej: na kontach pojawią się odpowiednio do 3 kwietnia i do 24 kwietnia. Wraz z nimi przyjdzie również trzynasta emerytura.

Na wcześniejsze przelewy może liczyć około 3 milionów uprawnionych do otrzymania 13. emerytury. Warto przy tym pamiętać, że nie wszyscy dostaną 13. emeryturę, nawet jeśli są uprawnieni do świadczeń emerytalno-rentowych.