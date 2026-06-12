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Niespodziewany ruch USA i Iranu. Porozumienie możliwe już w przyszłym tygodniu?

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:52
Niespodziewany ruch USA i Iranu. Porozumienie możliwe już w przyszłym tygodniu?
Niespodziewany ruch USA i Iranu. Porozumienie możliwe już w przyszłym tygodniu?/ShutterStock
USA i Iran mogą podpisać memorandum o porozumieniu w okolicach przyszłotygodniowego szczytu G7 - poinformowała w piątek agencja Bloomberga. Tegoroczny szczyt grupy ma odbyć się w dniach 15-17 czerwca we francuskim Evian. Dokument mógłby zostać podpisany w pobliskiej Genewie.

Sprzeczne informacje ws. memorandum

Osoby zaznajomione z zagadnieniem uważają, że potencjalne memorandum mogłoby zostać podpisane w niedzielę, 14 czerwca. Urzędnicy, z którymi rozmawiał Bloomberg, uprzedzają jednak, że Iran nie potwierdził jednoznacznie, że jest gotowy na ceremonię podpisania, komunikacja między Teheranem a Waszyngtonem jest powolna, a wcześniejsze inicjatywy dyplomatyczne nie przyniosły rezultatu.

Doniesieniom tym zaprzeczyła agencja Fars News, powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. Spekulacje o rychłym porozumieniu z Waszyngtonem są - według tego medium - „niczym więcej niż nieporozumieniem dotyczącym propozycji i amerykańskim myśleniem życzeniowym”.

Projekt umowy wciąż czeka na akceptację strony irańskiej

Irańska agencja Mehr News, powołująca się na źródło bliskie irańskiemu zespołowi negocjacyjnemu, przekazała, że projekt umowy wciąż czeka na akceptację ze strony irańskich urzędników, a ostateczna wersja porozumienia zostanie zatwierdzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem agencji porozumienie o zawieszeniu broni będzie obejmować zakończenie walk w Libanie, a także odmrożenie 12 mld dolarów zablokowanych funduszy Iranu.

Umowa nie będą obejmować programu irańskich rakiet balistycznych?

Agencja powiadomiła także, że ani obecne memorandum, ani ewentualne przyszłe ostateczne porozumienie pokojowe nie będą obejmować programu rakiet balistycznych Teheranu, ani wsparcia udzielanego przez Iran grupom terrorystycznym, takim jak Hezbollah, czy milicjom irackim.

Wstępne ustalenia

Negocjowane wstępne porozumienie między USA a Iranem przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i tymczasowe złagodzenie sankcji wobec Teheranu oraz podjęcie przez Iran „pewnych zobowiązań” w zakresie swojego programu nuklearnego. Strona irańska zobowiązała się również do tego, że nigdy nie uzyska broni jądrowej, zaś USA miałyby m.in. odstąpić od blokady morskiej Iranu - przekazał w piątek portal Axios.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: USABliski Wschódiran 2026bezpieczeństwo
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