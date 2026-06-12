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HIMARS w akcji. Tajwan wystrzelił rakiety w stronę Chin

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 11:18
HIMARS w akcji. Tajwan wystrzelił rakiety w stronę Chin
HIMARS w akcji. Tajwan wystrzelił rakiety w stronę Chin/East News
Tajwan po raz pierwszy przeprowadził ćwiczenia z użyciem amerykańskich wyrzutni HIMARS nad Cieśniną Tajwańską. Manewry przeprowadzone w pobliżu wybrzeża miały sprawdzić gotowość armii do obrony przed potencjalnym atakiem Chin.

Tajwan wykonał kolejny krok w kierunku wzmocnienia swoich zdolności obronnych. Podczas ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych na zachodnim wybrzeżu wyspy po raz pierwszy wystrzelono rakiety z amerykańskich wyrzutni HIMARS w kierunku wód Cieśniny Tajwańskiej.

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Pociski szkoleniowe spadły do morza niedaleko wybrzeża, jednak sam fakt wykorzystania nowoczesnego systemu rakietowego w takiej lokalizacji został odebrany jako ważny sygnał dotyczący gotowości obronnej Tajwanu przed potencjalnym atakiem Chin.

System HIMARS, czyli High Mobility Artillery Rocket System, należy do najnowocześniejszych mobilnych wyrzutni rakietowych na świecie. Jego kluczową zaletą jest zdolność do błyskawicznego przemieszczania się między stanowiskami ogniowymi.

Podczas ćwiczeń pojazdy otrzymały rozkaz otwarcia ognia, zajęły wyznaczone pozycje i wystrzeliły rakiety w ciągu zaledwie trzech minut. Następnie mogły szybko opuścić miejsce prowadzenia ognia, minimalizując ryzyko wykrycia i zniszczenia przez przeciwnika. Taktyka określana jest mianem "shoot and scoot", czyli "strzel i uciekaj".

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Ćwiczenia odbyły się na zachodnim wybrzeżu Tajwanu, skierowanym stronę Chin. Scenariusz zakładał reakcję na potencjalną próbę chińskiej inwazji. Wojskowi sprawdzali m.in. zdolność do szybkiego rozmieszczenia sił, koordynacji działań oraz precyzyjnego rażenia celów.

W obliczu rosnącej presji militarnej ze strony Chin Tajwan rozwija strategię tzw. obrony asymetrycznej. Zakłada ona inwestowanie w mobilne, trudne do wykrycia i relatywnie tańsze systemy uzbrojenia, które mogą skutecznie utrudnić działania znacznie silniejszego przeciwnika.

– Ze względu na obecne zagrożenie ze strony przeciwnika będziemy nadal prowadzić szkolenia z użyciem HIMARS z niezachwianą determinacją, aby chronić Tajwan jako najsilniejsza siła narodu – powiedział sierż. Wang Ming-hui.

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Eksperci wskazują, że właśnie takie systemy jak HIMARS mają odegrać istotną rolę w ewentualnej obronie wyspy, pozwalając na szybkie i precyzyjne ataki przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka strat własnych.

Według informacji CNN Stany Zjednoczone zapowiedziały w grudniu sprzedaż kolejnych 82 systemów HIMARS dla Tajwanu w ramach szerokiego pakietu zbrojeniowego. Przyszłość tej transakcji pozostaje jednak niejasna w związku z napięciami dyplomatycznymi i niedawnymi rozmowami między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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Tematy: ChinyhimarsTajwanCieśnina Tajwańska
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