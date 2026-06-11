Ta broń zmieni oblicze wojny. Ukraińcy znaleźli sposób na roje Shahedów

Jeszcze w 2025 roku MaXon Systems pracował nad koncepcją przechwytywania celów z wykorzystaniem dronów startujących z aerostatów. Ostatecznie projekt został jednak odłożony na bok. Doświadczenia z testów bojowych pokazały, że piloci dronów przechwytujących osiągają dobre wyniki jedynie w sprzyjających warunkach pogodowych.

Koniec ery ręcznego pilotażu. Nowy dron sam poluje na roje Shahedów

Problemem stają się również coraz liczniejsze roje Shahedów, gdy kilka celów jednocześnie pojawia się w tym samym sektorze. W takich sytuacjach nawet doświadczeni operatorzy mogą mieć trudności z reagowaniem. W odpowiedzi firma opracowała zupełnie nowy przechwytujący dron, który w dużym stopniu działa autonomicznie.

Nowy dron przechwytujący został zaprojektowany tak, aby mógł przenosić głowicę bojową o masie 1 kg. Może on operować w powietrzu nawet 70 minut, a jego zasięg wynosi 30 km. – Jednocześnie bez problemu ścigamy cele z prędkością 200–250 km/h. W razie potrzeby możemy przyspieszyć do 300 km/h i utrzymywać taką prędkość przez kilka minut – wyjaśnia współzałożyciel i prezes firmy, Ołeksij Sołncew.

Jeden operator i kilka celów. Ta broń zmieni oblicze wojny w Ukrainie

Zdaniem twórców największą innowacją nie jest jednak sam dron, lecz pełna automatyzacja procesu przechwytywania. Sołncew wskazuje, że operację można podzielić na trzy etapy: start, nakierowanie na cel oraz jego wykrycie i naprowadzenie końcowe. Wiele ukraińskich firm opracowało już systemy automatyzujące ostatnią fazę, jednak MaXon poszedł o krok dalej.

Przechwytywacz startuje po naciśnięciu jednego przycisku. Samodzielnie wznosi się na zadaną wysokość i oczekuje na przydzielenie celu. Następnie operator wybiera obiekt na ekranie stacji kontroli i uruchamia misję. Od tego momentu dron autonomicznie kieruje się w stronę celu. Operator może jedynie określić parametry ataku, takie jak prędkość czy kierunek podejścia.

W końcowej fazie działania aktywowany jest system sztucznej inteligencji odpowiedzialny za wykrycie celu, jego śledzenie oraz doprowadzenie przechwytującego drona do strefy detonacji. Takie podejście pozwala jednej załodze jednocześnie obsługiwać kilka przechwytujących dronów i rozdzielać cele pomiędzy nimi.

Ukraińcy ogłaszają sukces podczas prób. Pierwsze cele zestrzelone

Według MaXon Systems rozwiązanie ma już na koncie kilka potwierdzonych zestrzeleń dronów Shahed podczas prób bojowych. W niektórych przypadkach operatorzy korygowali trasę lotu, jednak w 95 proc. cały proces odbywał się automatycznie.

– Znacząco zwiększa to prawdopodobieństwo przechwycenia w trudnych warunkach pogodowych, ponieważ eliminujemy konieczność ręcznego pilotażu i zależność od widoczności operatora – podkreśla Sołncew.

Firma poinformowała, że koszt jednego takiego drona przechwytującego wynosi około 3,5 tys. dol. Po zakończeniu testów MaXon rozpoczął proces certyfikacji systemu i przygotowuje się do realizacji pierwszego zamówienia dla ukraińskich sił zbrojnych.

Ukraińcy pokazali nowego drona przechwytującego. Koszt jednego to około 3,5 tys. dol.

Kolejny krok w wojnie dronów. Ukraińcy szykują się na nowe Shahedy

Twórcy systemu nie zamierzają poprzestać na obecnej wersji rozwiązania. Kolejnym etapem rozwoju ma być stworzenie architektury umożliwiającej zdalne zarządzanie wieloma wyrzutniami z jednego centrum dowodzenia.

Według Sołncewa operatorzy mogliby znajdować się nawet setki kilometrów od stanowisk startowych. Koncepcja ma przypominać sposób działania amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot, gdzie jedno centrum kierowania współpracuje z wieloma wyrzutniami rozmieszczonymi na dużym obszarze.

MaXon Systems pracuje również nad modernizacją przechwytujących dronów, aby skutecznie zwalczały przyszłe wersje Shahedów wyposażone w napęd odrzutowy.