Masz to w książeczce wojskowej? Nie unikniesz powołania do wojska w razie wojny

Kategoria D w wojsku. Co oznacza i czy chroni przed powołaniem?

Kategoria D oznacza, że kandydat został uznany przez wojskową komisję lekarską za niezdolnego do pełnienia służby wojskowej w czasie pokoju. To właśnie ten zapis usypia czujność wielu osób.

Kluczowe jest tutaj określenie "w czasie pokoju", bowiem sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku konfliktu zbrojnego. Osoby z kategorią D posiadające przydatne kwalifikacje zostaną powołane do czynnej służby wojskowej w razie wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych.

Co istotne, brak wcześniejszego przeszkolenia wojskowego nikogo nie dyskwalifikuje ani nie zwalnia z tego obowiązku. Tacy obywatele trafiają bezpośrednio specjalistycznych centrów szkolenia. Tam przechodzą intensywne kursy, które są ściśle dostosowane do ich dotychczasowych umiejętności oraz predyspozycji.

Kto ma kategorię D w wojsku? Lista chorób i schorzeń

Podstawą prawną określającą stan zdrowia rekrutów jest rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej. To dokument, który precyzyjnie definiuje, jakie schorzenia uniemożliwiają służbę w czasie pokoju. Spektrum dolegliwości jest bardzo szerokie – od określonych cech budowy ciała, takich jak skrajnie niski wzrost czy otyłość trzeciego stopnia, aż po schorzenia wewnętrzne.

Komisje lekarskie przyznają kategorię D m.in. przy poważnych problemach wzrokowych, takich jak wysoka krótkowzroczność i dalekowzroczność czy jaskra, a także przy jednostronnej głuchocie. Powodem otrzymania kategorii D mogą być również przewlekłe choroby układu oddechowego, na czele z astmą, a także schorzenia kardiologiczne, w tym zaawansowane nadciśnienie tętnicze. Na liście znajdują się także przewlekłe schorzenia układu pokarmowego, cukrzyca, padaczka, a nawet zaburzenia stanu psychicznego czy poważne zniekształcenia kończyn utrudniające poruszanie się.

Inne przykłady chorób i schorzeń, za które przyznawana jest kategoria D, to:

przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju,

zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność ustroju,

nieznaczny oczopląs przy patrzeniu na wprost,

porażenny lub pourazowy niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka znacznie upośledzający czynność wzrokową, powodujący podwójne widzenie,

przebyte, nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego,

zniekształcenie języka upośledzające mowę lub połykanie,

braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 67 proc.,

przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych,

wada wymowy upośledzające zdolność porozumiewania się,

skolioza II stopnia i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte upośledzające sprawność ustroju,

choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju,

wrodzone wady serca,

przewlekłe choroby trzustki,

choroby pęcherza moczowego lub dróg moczowych upośledzające lub znacznie upośledzające funkcję narządu,

choroby gruczołów przytarczycznych,

padaczka z rzadko występującymi napadami.

Czy można zmienić kategorię z D na A w książeczce wojskowej?

Dla tych, którzy po latach chcieliby jednak związać swoje życie z mundurem, przepisy przewidują ścieżkę formalną. Cała procedura wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, który kieruje się za pośrednictwem szefa właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Zgodnie z art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę przyznanej kategorii zdolności do służby wojskowej. Kluczem do sukcesu w tej batalii urzędowej jest twarda dokumentacja medyczna. Do dokumentów należy dołączyć aktualne zaświadczenia lekarskie i wyniki specjalistycznych badań z ostatnich dwunastu miesięcy, które bezsprzecznie potwierdzają poprawę stanu zdrowia.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, zainteresowany trafia na dodatkową listę i zostaje wezwany przed komisję lekarską podczas kolejnej kwalifikacji. Warto jednak pamiętać, że system jest rygorystyczny. W przypadku ponownego składania dokumentów po decyzji odmownej, wojskowi lekarze będą analizować wyłącznie nowe zmiany w zdrowiu, a nie całą historię chorobową od początku.

Od A do E. Co oznaczają kategorie wojskowe w Polsce?

Podczas kwalifikacji lekarze oceniają zarówno sprawność fizyczną (wagę, wzrost, układ ruchu, serce, wzrok i słuch), jak i stan psychiczny badanej osoby. Kluczowa jest analiza dostarczonych dokumentów, czyli wypisów ze szpitali, wyników badań obrazowych czy opinii specjalistów. Na tej podstawie wydawane jest orzeczenie administracyjne z konkretną kategorią zdrowia: