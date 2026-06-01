Wojsko szuka chętnych. Tyle płacą za 27 dni w wakacje

Rozpoczyna się trzecia odsłona programu "Wakacje z wojskiem". Inicjatywa zakłada spędzenie 27 dni w jednostce wojskowej w celu odbycia skróconego szkolenia podstawowego. Propozycja ma na celu zapoznanie uczestników z realiami służby i zachęcenie młodych ludzi do rozważenia ewentualnej dalszej kariery w strukturach sił zbrojnych.

Praca na wakacje dla młodych. Tyle płacą za 27 dni w koszarach

Projekt jest dedykowany przede wszystkim osobom w wieku od 18 do 35 lat. Oferta tworzy alternatywę dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących w okresie letnim zatrudnienia sezonowego w handlu, gastronomii, logistyce czy hotelarstwie.

Wynagrodzenie wynosi blisko 6 tys. zł brutto za 27 dni. Warto podkreślić, że środki w całości stanowią zysk uczestnika, ponieważ armia w pełni pokrywa koszty pobytu. Ochotnicy mają zapewnione darmowe zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, umundurowanie, a także pełną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.

Konstrukcja programu zakłada niski próg wejścia. Przystąpienie do szkolenia nie wymaga podpisywania długoterminowych zobowiązań zawodowych. Pozwala na bezpośrednie zapoznanie się z codziennością w jednostce wojskowej przed podjęciem ewentualnej decyzji o trwałym związaniu się z armią.

Terminy i lokalizacje turnusów. Wojsko szuka chętnych na szkolenia

Tegoroczna edycja została podzielona na trzy odrębne turnusy szkoleniowe. Pierwszy z nich rozpoczyna się 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Drugi zaplanowano w terminie od 13 lipca do 8 sierpnia, natomiast trzeci odbędzie się od 17 sierpnia do 12 września. Zajęcia będą realizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całego kraju.

Ochotnicy mają możliwość wyboru miejsca szkolenia nie tylko pod kątem odległości geograficznej od domu, ale również pod względem specyfiki danej jednostki wojskowej. Zgłoszenia obejmują m.in. wojska lądowe, jednostki pancerne, desantowe, rakietowe oraz marynarkę wojenną.

Pozwala to na dopasowanie profilu szkolenia podstawowego do indywidualnych zainteresowań. Nie należy jednak mylić tego z pełnym kursem specjalistycznym, ponieważ rdzeniem programu pozostaje tradycyjne szkolenie podstawowe. Ma to być pierwszy kontakt z wojskiem, a nie przygotowanie żołnierzy do zadań specjalnych.

Czego nauczą cię w wojsku przez 27 dni? Od strzelania po survival

Choć program opiera się na założeniach szkolenia podstawowego, jego zakres obejmuje szeroki wachlarz wiedzy praktycznej. Uczestnicy poznają podstawy taktyki, zasady strzelectwa, techniki przetrwania w terenie, podstawy walki wręcz oraz obsługę wybranego sprzętu wojskowego. Integralną częścią szkolenia jest również musztra, znajomość regulaminów oraz funkcjonowanie w zespole.

Nie każdy po takim szkoleniu będzie przecież chciał zostać żołnierzem i to zupełnie normalne. Program nie powinien być sprzedawany jako łatwa droga do kariery dla każdego, a jego sens polega raczej na odsianiu wyobrażeń od realnego zainteresowania służbą. Kto po 27 dniach nadal będzie chciał iść dalej, może myśleć o aktywnej rezerwie, Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) albo zawodowej służbie wojskowej.