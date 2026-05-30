Ustawa ma uporządkować przepisy dotyczące uczniów

Przyjęta przez Sejm ustawa przenosi katalog praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy. Obecnie wiele regulacji funkcjonuje głównie w statutach szkół oraz rozproszonych przepisach prawa oświatowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej argumentuje, że nowe rozwiązania mają ograniczyć problemy interpretacyjne oraz ujednolicić zasady obowiązujące w placówkach oświatowych.

Ustawa obejmuje m.in. kwestie:

praw ucznia,

obowiązków szkolnych,

zasad nakładania kar,

procedur odwoławczych,

usprawiedliwiania nieobecności,

funkcjonowania rzeczników praw uczniowskich.

Zmienią się zasady usprawiedliwiania nieobecności

Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku wskazywania przyczyny nieobecności ucznia.

Jednocześnie przepisy mają chronić prywatność uczniów i rodziców. Szkoły nie będą mogły żądać ujawniania nadmiernych ani wrażliwych danych.

MEN pozostawiło placówkom autonomię w zakresie:

terminu składania usprawiedliwień,

formy ich przekazywania,

organizacji procedur wewnętrznych.

Resort podkreśla, że celem zmian jest uporządkowanie praktyk, które obecnie różnią się pomiędzy szkołami.

Rzecznicy praw uczniowskich później niż planowano

W toku prac legislacyjnych złagodzono część rozwiązań budzących największe obawy środowiska dyrektorskiego.

Dotyczy to przede wszystkim obowiązkowego powoływania szkolnych rzeczników praw uczniowskich. Termin wejścia tego obowiązku przesunięto na 1 września 2028 r.

Do tego czasu tworzenie stanowisk rzeczników w szkołach będzie dobrowolne.

Docelowo system ochrony praw uczniowskich ma obejmować:

Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich,

wojewódzkich rzeczników działających przy kuratoriach,

fakultatywnych rzeczników samorządowych,

szkolnych rzeczników praw uczniowskich.

MEN wycofało się z części formalnych procedur

Zmiany objęły również przepisy dotyczące kar uczniowskich.

Pierwotnie projekt zakładał bardziej rozbudowane procedury odwoławcze. Ostatecznie Sejm zdecydował o wyłączeniu większości kar spod pełnego trybu administracyjnego.

Pełna procedura administracyjna będzie dotyczyć wyłącznie:

skreślenia ucznia z listy,

przeniesienia do innej szkoły.

To rozwiązanie było jednym z postulatów zgłaszanych przez dyrektorów szkół oraz organizacje oświatowe, które ostrzegały przed nadmiernym wzrostem biurokracji.

Krótsze przechowywanie informacji o karach

Nowe przepisy skracają także okres przechowywania informacji o nałożonych karach. Po zmianach dane mają być przechowywane przez rok, a nie jak dotychczas, przez trzy lata.

Ministerstwo wskazuje, że zmiana została wprowadzona po uwagach organizacji młodzieżowych.

Obowiązkowe rady szkół dopiero od 2028 r.

Ustawa przewiduje również obowiązek tworzenia rad szkół i placówek w szkolnictwie publicznym. Także ten obowiązek został jednak odroczony do września 2028 r.

Z wymogu wyłączono placówki niepubliczne. MEN argumentuje, że rozwiązanie uwzględnia specyfikę organizacyjną tego sektora.

Około 700 uwag w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że projekt był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Według resortu zgłoszono około 700 uwag i opinii, z których część została uwzględniona w finalnej wersji ustawy. Przeprowadzono również ankiety wśród uczniów i nauczycieli za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Jak podaje MEN:

46,65 proc. respondentów oceniło projekt pozytywnie,

13,76 proc. negatywnie,

pozostali nie mieli zdania.

Wśród nauczycieli odsetek ocen pozytywnych był nieco wyższy.

Szkoły będą musiały dostosować procedury

Nowe przepisy oznaczają dla szkół konieczność aktualizacji statutów i procedur wewnętrznych.

Placówki będą musiały dostosować m.in.:

regulacje dotyczące kar,

zasady usprawiedliwiania nieobecności,

procedury ochrony praw ucznia,

organizację organów szkolnych.

Choć MEN przekonuje, że ustawa ma uporządkować system i ograniczyć niejasności, część środowiska oświatowego nadal wskazuje na ryzyko wzrostu obowiązków organizacyjnych i administracyjnych po stronie szkół.

FAQ

Co zakłada ustawa o prawach i obowiązkach ucznia?

Ustawa porządkuje prawa i obowiązki uczniów oraz wprowadza jednolite zasady dotyczące kar, usprawiedliwień i ochrony praw uczniowskich.

Czy zmienią się zasady usprawiedliwiania nieobecności?

Tak. Konieczne będzie wskazanie przyczyny nieobecności, ale szkoły zachowają autonomię w zakresie procedur.

Kiedy szkoły będą musiały powołać rzecznika praw uczniowskich?

Obowiązek ma wejść w życie od 1 września 2028 r.

Czy procedury karania uczniów będą bardziej formalne?

Nie. Większość kar została wyłączona spod pełnej procedury administracyjnej.

Jak długo szkoły będą przechowywać informacje o karach?

Po zmianach okres ten zostanie skrócony z trzech lat do jednego roku.

Czy rady szkół będą obowiązkowe?

Tak, ale wyłącznie w szkołach publicznych i dopiero od 2028 r.