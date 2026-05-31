W Rosji wybuchła panika. Apelują do Putina o wydanie ciężkiej broni

Szef Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP) Aleksandr Szohin, reprezentujący najzamożniejszych rosyjskich biznesmenów i oligarchów, miał ostrzec Kreml, że obecnie stosowane środki ochrony przed ukraińskimi dronami nie są wystarczające.

Panika w Rosji. Apelują do Putina o wydanie ciężkiej broni

– Przedsiębiorstwa potrzebują nie tylko broni lekkiej kalibru 7,62 mm, ale także systemów większego kalibru, w tym różnego rodzaju systemów walki elektronicznej, instalacji laserowych oraz innych kalibrów – powiedział Szochin, cytowany w komunikacie na oficjalnej stronie Kremla.

Surowe rosyjskie przepisy nie pozwalają firmom prywatnym na posiadanie uzbrojenia o większym kalibrze ani ciężkich systemów rakietowych. Broń większego kalibru oraz pociski dostarczane są pod absolutnym monopolem rosyjskiej armii.

W marcu Władimir Putin zalegalizował jedynie korzystanie z lekkiej broni strzeleckiej kalibru 7,62 mm a także powoływanie rezerwistów do lokalnych oddziałów chroniących te obiekty. Takie rozwiązanie obowiązuje m.in. zarządzane przez przedsiębiorstwa strategiczne oraz spółki i korporacje państwowe.

Ukraińskie drony sieją spustoszenie. Rekordowe straty Rosji

Prośba Szochina to efekt nasilających się w Rosji obaw przed atakami Kijowa, który od dłuższego czasu prowadzi wzmożoną kampanię uderzeń dronowych w głąb terytorium sąsiedniego państwa.

Ukraina znacząco osłabiła rosyjską obronę przeciwlotniczą w tym roku – przekazał w komunikacie ukraiński resort obrony. Według ministerstwa w kwietniu siły obrony zniszczyły prawie dwa razy więcej rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i radarów niż w październiku 2025 roku.

Resort dodał, że naloty te są wynikiem ataków middle-strike, czyli uderzeń średniego zasięgu. Od 1 marca Kijów zniszczył dzięki tym atakom 81 rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej.

"Powoduje to stopniowe wyczerpywanie rosyjskich rezerw i stwarza większe możliwości przeprowadzania ataków na głębokie tyły wroga" – czytamy w komunikacie.