Forsal logo

Szlaki z Polski na celowniku. ISW: Rosja i Białoruś szykują grunt pod uderzenie

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
56 minut temu
Szlaki z Polski na celowniku. ISW: Rosja i Białoruś szykują grunt pod uderzenie
Szlaki z Polski na celowniku. ISW: Rosja i Białoruś szykują grunt pod uderzenie/East News
Rosja i Białoruś intensywnie budują narrację informacyjną, która może posłużyć jako pretekst do rozpoczęcia zmasowanych ataków dronów na Ukrainę bezpośrednio z terytorium białoruskiego – pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Eksperci wskazują, że celem nowej ofensywy powietrznej mają być kluczowe szlaki zaopatrzeniowe łączące Ukrainę z Polską.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi generał Aleksandr Wolfowicz oficjalnie oświadczył, że białoruskie siły odnotowały w ciągu zaledwie jednego tygodnia aż 116 prób przekroczenia granicy przez ukraińskie drony. Co więcej, Mińsk oskarża Kijów o celowe próby atakowania białoruskiej infrastruktury granicznej. Według ISW, deklaracje te mają posłużyć jako uzasadnienie dla "uderzeń odwetowych" przeprowadzanych z terytorium Białorusi.

116 dronów i oskarżenia Mińska. ISW: Rosja i Białoruś szykują pretekst do ataków

Instytut Studiów nad Wojną podkreśla, że na ten moment nie zaobserwowano żadnej niepokojącej koncentracji wojsk białoruskich, która pozwalałaby na przeprowadzenie pełnoskalowej operacji lądowej. Według analityków sama Rosja nie posiada obecnie rezerw niezbędnych do wsparcia takiego uderzenia.

Zamiast tego Kreml zamierza wykorzystać rzekome "prowokacje" ukraińskich dronów jako idealny pretekst do ogłoszenia "uderzeń odwetowych" – pisze ISW w najnowszym raporcie. Kluczowa w tym planie jest geografia. Udostępnienie białoruskiej przestrzeni powietrznej daje rosyjskiej armii zupełnie nowe możliwości operacyjne, o które zabiegała od dawna.

USA dają zielone światło. Polskie fabryki stworzą potężną broń
USA dają zielone światło. Polskie fabryki stworzą potężną broń

Nowa taktyka i atak dronów z Białorusi. Chodzi o trasy prowadzące z Polski

Przeniesienie baz startowych bliżej ukraińskiej granicy umożliwi rosyjskim operatorom stacjonującym na Białorusi ręczne sterowanie maszynami w trybie FPV (First Person View). Oznacza to, że Rosjanie będą w stanie z dużą precyzją polować na cele ruchome, w tym transporty wojskowe i pociągi towarowe. Taki scenariusz miał już zresztą miejsce w grudniu 2025 roku, kiedy to sterowany z Białorusi dron skutecznie zaatakował ukraiński skład kolejowy w okolicach Korostenia.

Według ISW głównym celem nowej fali ataków mają stać się ukraińskie naziemne linie komunikacyjne (GLOC) w zachodniej i północno–zachodniej części kraju. Do tej pory drony bojowe operujące z terytorium Rosji miały ogromne trudności z precyzyjnym uderzaniem w tak odległe cele. Atak z Białorusi całkowicie eliminuje ten problem.

Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski

Szlaki z Polski na celowniku Rosji. Raport ISW ostrzega przed odcięciem dostaw

Eksperci alarmują, że zagrożona jest przede wszystkim autostrada M–06, która stanowi kręgosłup transportowy zachodniej Ukrainy. To właśnie tamtędy przebiegają najważniejsze lądowe szlaki zaopatrzeniowe prowadzące z Polski. Pod stałym ostrzałem rosyjskich dronów może znaleźć się także kluczowa magistrala kolejowa łącząca Polskę z Ukrainą – twierdzi ISW.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzlaki z Polski na celowniku. ISW: Rosja i Białoruś szykują grunt pod uderzenie »
Tematy: RosjaPolskawojna w UkrainieBiałoruś
Powiązane
Rosja uderzyła Oresznikiem we własne wojsko? Sensacyjne ustalenia Ukraińców
Rosja uderzyła Oresznikiem we własne wojsko? Sensacyjne ustalenia Ukraińców
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Zobacz
|
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
biurowiec, wieżowiec
Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj