Forsal logo

Na tańsze kredyty nie ma co liczyć od czerwca. Przed najbliższym posiedzeniem RPP eksperci są zgodni: obniżka stóp procentowych najwcześniej po wakacjach

Bartosz Biskupski
oprac. Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 06:28
RPP wkrótce zdecyduje w którą stronę pójdą w czerwcu stopy procentowe. Czy ostudzenie oczekiwań obniżek stóp nie jest, aby przedwczesne?
RPP wkrótce zdecyduje w którą stronę pójdą w czerwcu stopy procentowe. Czy ostudzenie oczekiwań obniżek stóp nie jest, aby przedwczesne?/Forsal.pl
Czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w momencie, gdy oczekiwania dotyczące dalszych obniżek stóp procentowych wyraźnie osłabły. Jaki czynnik może wpłynąć mocniej na decyzję RPP, inflacja czy globalna polityka?

Odpowiedź wydaje się prosta, choć jeszcze kilka miesięcy temu rynek zakładał kontynuację łagodzenia polityki pieniężnej, obecne dane makroekonomiczne i sytuacja globalna skłaniają raczej do ostrożności. – ocenia reakcje i oczekiwania Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi

Tańsze kredyty: najważniejsze elementy dla decyzji RPP

Zdaniem analityka dla członków RPP najważniejszym elementem decyzji pozostaje inflacja. Po wcześniejszym spadku w okolice celu inflacyjnego NBP pojawiły się sygnały, że tempo dezinflacji może wyhamowywać.
Szczególnie istotna pozostaje inflacja bazowa, która pokazuje trwałość presji cenowej w gospodarce, zwłaszcza w usługach. Z perspektywy RPP oznacza to konieczność zachowania ostrożności i unikania zbyt szybkiego obniżania kosztu pieniądza.

Aktualne dane jakich dostarcza do RPP od realna gospodarka

Równocześnie sytuacja gospodarcza w Polsce pozostaje względnie stabilna. Konsumpcja prywatna utrzymuje się na solidnym poziomie, rynek pracy nie pokazuje oznak gwałtownego pogorszenia.
Aktywność gospodarcza zaś nie wskazuje na silne spowolnienie wymagające pilnej stymulacji monetarnej. To ogranicza presję na dalsze cięcia stóp już w czerwcu.

RPP słucha co mówi rynek

Ważnym sygnałem dla oceny przyszłych decyzji RPP są również notowania stawek IRS, które odzwierciedlają oczekiwania rynku dotyczące przyszłego poziomu stóp procentowych.
W ostatnim czasie widoczny był ich wzrost, co można interpretować jako zmniejszenie wiary inwestorów w szybkie dalsze obniżki. Rynek zaczął zakładać bardziej ostrożną ścieżkę polityki monetarnej, a nawet możliwość dłuższego utrzymania obecnych poziomów stóp.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna, szczególnie napięcia wokół Iranu. Wyższe ceny ropy i energii mogą w kolejnych miesiącach ponownie zwiększać koszty transportu i produkcji, co mogłoby utrudnić dalszy spadek inflacji.
Dla banku centralnego jest to argument za zachowaniem większej ostrożności w podejmowaniu decyzji.

Jaka decyzja RPP może zapaść w czerwcu?

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na czerwcowym posiedzeniu wydaje się utrzymanie stóp procentowych bez zmian. RPP może uznać, że potrzebuje więcej czasu, aby ocenić wpływ wcześniejszych decyzji oraz sprawdzić, czy inflacja rzeczywiście pozostanie pod kontrolą mimo rosnących ryzyk zewnętrznych.
Nie można całkowicie wykluczyć kolejnej obniżki w dalszej części roku, jednak w czerwcu bardziej prawdopodobna wydaje się strategia wyczekiwania i ostrożnej komunikacji niż kolejny ruch w dół.

Obserwacja i ostrożność, stały się paradygmatami decyzji Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich tygodniach.
Nie nadszedł czas nawet na ostrożny optymizm, póki czynniki globalne, poza kontrolą Rady wpływają na fluktuacje cen energii, która jest głównym decydującym o poziomie cen i inflacji.

Czy ogrzewanie zdało egzamin tej zimy? O to pięć sygnałów, że czas na zmianę
Czy ogrzewanie zdało egzamin tej zimy? O to pięć sygnałów, że czas na zmianę
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
oprac. Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNa tańsze kredyty nie ma co liczyć od czerwca. Przed najbliższym posiedzeniem RPP eksperci są zgodni: obniżka stóp procentowych najwcześniej po wakacjach »
Tematy: RPPstopy procentowekredytRada Polityki Pieniężnej
Powiązane
Po trzydziestu pięciu latach działalności GPW w Warszawie stała się najważniejszym rynkiem w regionie. Globalny kapitał traktuje ją jak lidera o czym świadczą wyniki finansowe Grupy GPW.
Mocne otwarcie 2026 roku Grupy Kapitałowej GPW. Polska giełda liderem
Zobacz
|
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
biurowiec, wieżowiec
Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj