Mocne otwarcie 2026 roku Grupy Kapitałowej GPW. Polska giełda liderem

Obroty na GPW liczone w EUR wzrosły w pierwszym kwartale o 40,6% rdr i były zdecydowanie powyżej mediany na rynkach europejskich wynoszącej 27,3%. Od stycznia do marca 2026 roku obroty na Głównym Rynku GPW osiągnęły poziom 157,8 mld zł i wzrosły rdr o 41,9%. – Pierwszy kwartał 2026 był dla GPW rekordowy pod niemal każdym względem – od przychodów i wyników finansowych, po aktywność inwestorów i obroty na rynku. Szczególnie cieszy nas fakt, że pomimo podwyższonej zmienności na globalnych rynkach, warszawska Giełda zapewnia ciągłość finansowania zarówno w przypadku dużych transakcji, jak i emisji wspierających rozwój mniejszych, innowacyjnych spółek – stwierdza Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardzo dobre przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2026 roku, które za dwanaście miesięcy zakończone w marcu 2026 roku wyniosły 205,0 mln zł oraz ponad 474 mln zł środków płynnych na koniec kwartału, zapewniają solidną podstawę do realizacji planów inwestycyjnych i wypłaty wysokiej dywidendy.

W związku z dobrą sytuacją, Zarząd GPW zaproponował wypłatę dywidendy, która również będzie rekordowa i wyniesie 3,4 PLN na akcję, a to oznacza stopę dywidendy na poziomie 4,4%. Zarząd planuje datę dywidendy na 23 lipca, a dzień jej wypłaty to 6 sierpnia.

Indeksy GPW stoją wysoko i idą na rekord

Główny wskaźnik rynku, Indeks WIG zamknął notowania pierwszego kwartału 2026 r. na poziomie 137 858,16 pkt - oznacza to wzrost o 17,6% od początku roku.

Rekordy odnotowały także inne indeksy. Indeks małych i średnich firm: sWIG80 osiągnął poziom 31 895,62 pkt, rosnąc o 7,8% od początku roku. Z kolei mWIG40 zyskał w tym roku 18,1% i zbliża się do poziomu 10 tys. pkt.

Jednocześnie indeks WIG20 znajduje się na najwyższych poziomach od ponad 18 lat i do historycznego maksimum brakuje mu niespełna 221 pkt, notując wzrost o 16,8% od początku roku.

Pozytywne tendencje widoczne były również na Rynku Towarowym. Wyższe przychody Towarowej Giełdy Energii, m.in. z tytułu obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną, zrekompensowały niższe przychody z obrotu prawami majątkowymi. W efekcie przychody Grupy w segmencie Rynku Towarowego wzrosły rok do roku o 17,1%, osiągając poziom 50,6 mln zł.

Godne odnotowania jest też także to, iż ósmy kwartał z rzędu dynamika wzrostu przychodów była wyższa od dynamiki kosztów. Koszty operacyjne GK GPW wzrosły w pierwszym kwartale 2026 roku o 11,8% rdr do 97,3 mln zł. W efekcie wskaźnik kosztów do przychodów (cost/income) obniżył się do 57,7% z 65,8% przed rokiem.

Transakcje i notowania GPW

W pierwszym kwartale 2026 r. przeprowadzono transakcje kapitałowe o łącznej wartości 4,2 mld zł. Na Głównym Rynku GPW w tym roku zadebiutowało już 6 spółek, w tym 2 podmioty powstałe z wydzielenia innowacyjnych segmentów. Ponadto przeprowadzono 9 transakcji SPO oraz 6 transakcji ABB.

Na rynku NewConnect zadebiutowały 4 spółki, przeprowadzono 10 transakcji podwyższenia kapitału i 4 transakcje ABB o łącznej wartości 130 mln zł.

Pierwsze miesiące tego roku przyniosły też wysoką aktywność na rynku Catalyst. Wartość obligacji wprowadzonych na ten rynek wyniosła 11,8 mld zł.

Do największych emisji korporacyjnych należały obligacje Orlenu o wartości 2 mld zł, KGHM o wartości 1,6 mld zł oraz Pepco i Kruk – obie emisje o wartości 600 mln zł.

W pierwszym kwartale 2026 roku łączna wartość obrotów instrumentami typu: ETF, ETN i ETC osiągnęła rekordowy poziom 1,95 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 194,3%.

Aktywa zgromadzone w ETF notowanych na GPW wzrosły do 2,8 mld zł, to zmiana o 30% w górę rdr.

Rozwój GPW

Warszawski parkiet szykuje się do zamiany systemu transakcyjnego na jeszcze bardziej nowoczesny. Aktualnie trwają intensywne testy nowego systemu transakcyjnego po stronie GPW oraz Członków Giełdy. Zgodnie z harmonogramem, prowadzone są testy funkcjonalne, bezpieczeństwa, integracyjne, wydajnościowe i pojemnościowe, a także testy migracji i rollback.

W przypadku pomyślnego przeprowadzenia Prób Generalnych i uzyskania pełnej gotowości po stronie GPW oraz uczestników rynku, migracja systemu nastąpi w dniach 4-5 lipca, a termin uruchomienia produkcyjnego GPW WATS nastąpi 6 lipca. – Kluczowym obszarem jest jednak technologia i wdrożenie platformy GPW WATS stanowiącej fundamentalną modernizację technologicznego rdzenia Giełdy. Absolutnym priorytetem jest dla nas jakość i bezpieczeństwo tego wdrożenia, bo to będzie kamień milowy w dalszym wzmacnianiu infrastruktury polskiego rynku kapitałowego – dodaje prezes zarządu GPW Tomasz Bardziłowski.

GPW w liczbach:

168,8 mln zł – rekordowe przychody ze sprzedaży GK GPW po I kwartale 2026 roku (+27,5% rdr)

157,8 mld zł – rekordowa wartość obrotów sesyjnych na Głównym Rynku w I kwartale 2026 roku (+41,9% rdr)

77,9 mln zł – rekordowy wynik EBITDA GK GPW po I kwartale 2026 roku (+42,3% rdr) • 69,6 mln zł – zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po I kwartale 2026 roku (+37,8% rdr)

57,7% – wskaźnik cost/income na najniższym poziomie od 2021 roku

3,40 zł na akcję – rekomendowana rekordowa dywidenda za 2025 rok

– W 2026 rok GPW weszliśmy w etap, który określam jako strategiczne przyspieszenie. Mocne rekordy obrotów, rekordy indeksów, ożywienie na rynku IPO i intensywne prace nad budową portfela przyszłych emitentów sprawiają, że aktywnie włączamy się w dialog o przyszłości rynku kapitałowego oraz wyzwaniach kolejnych dekad – podsumowuje Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW regionalny lider na rynku

Przez trzy i pół dekady warszawska Giełda wspierała i nadal wspiera rozwój polskiej gospodarki, łącząc kapitał z ambicjami przedsiębiorstw i konsekwentnie budując kulturę inwestowania. GPW była w tym czasie i wciąż jest, symbolem sukcesu polskiej transformacji, a teraz szykuje się na etap, w którym stanie się symbolem sukcesu polskich innowacji i utrzyma pozycję lidera oraz rynku-barometru kapitału dla całego regionu Europy Środkowej.

Warszawski parkiet przeszedł w tym czasie długą drogę. Nie jest rynkiem globalnym, ale bez wątpienia jest liderem regionalnym. Zdeklasował Wiedeń, wyrósł ponad Pragę, Budapeszt i stał się dla globalnych finansów ważnym punktem odniesienia. Gdy mowa o Europie Środkowej, to od razu na myśl przychodzi Warszawa i jej parkiet GPW. Żeby utrzymać tempo rozwoju, Warszawska giełda musi otworzyć się na spółki z nowych technologii. Także na dość ryzykowne branże, w tym technologiczne start-upy. Od AI-sztucznej inteligencji po sektor robotyzacji oraz bezpieczeństwa.

Na koniec mamy ciekawostkę dotyczącą instrumentu ETF. W maju tego roku pierwszy ETF (instrument inwestycyjny oparty o index firm notowanych na parkiecie)na polskie spółki notowane na warszawskim parkiecie - ETF WIG30TR zadebiutował na giełdach w Zagrzebiu i Lublanie. To jeden ze znaków dobitnie potwierdzających, że GPW jest dla regionu punktem odniesienia i liderem w przyciąganiu kapitału.