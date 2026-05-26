Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła w kwietniu do 6,0 proc. z 6,1 proc. miesiąc wcześniej – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zmniejszyła się także liczba osób pozostających bez pracy oraz liczba nowych rejestracji w urzędach pracy. Dane potwierdzają wcześniejsze szacunki resortu rodziny i pracy.
Dane GUS potwierdzają szacunki
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2026 roku wyniosła 6,0 proc. Oznacza to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z marcem, kiedy wskaźnik wynosił 6,1 proc.
Opublikowane dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Mniej osób bez pracy
Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. osób. Miesiąc wcześniej było to 949,8 tys., co oznacza spadek o ponad 15 tys. osób.
Spadła liczba nowych rejestracji
Zmniejszyła się również liczba osób, które po raz pierwszy lub ponownie zarejestrowały się jako bezrobotne. W kwietniu było ich 89,3 tys., podczas gdy w marcu liczba ta wynosiła 99,6 tys.
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
oprac. Tomasz Lipczyński
