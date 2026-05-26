Dane GUS potwierdzają szacunki

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2026 roku wyniosła 6,0 proc. Oznacza to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z marcem, kiedy wskaźnik wynosił 6,1 proc.

Opublikowane dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mniej osób bez pracy

Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. osób. Miesiąc wcześniej było to 949,8 tys., co oznacza spadek o ponad 15 tys. osób.

Spadła liczba nowych rejestracji

Zmniejszyła się również liczba osób, które po raz pierwszy lub ponownie zarejestrowały się jako bezrobotne. W kwietniu było ich 89,3 tys., podczas gdy w marcu liczba ta wynosiła 99,6 tys.