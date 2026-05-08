Bezrobocie w Polsce nieco niższe niż przed miesiącem. Ministerstwo podało nowe dane

oprac. Tomasz Lipczyński
8 maja 2026, 15:36
Polski rynek pracy wysyła kolejny pozytywny sygnał. W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 6 proc., a z urzędów pracy ubyło ponad 14 tys. osób, poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według resortu, spadek liczby bezrobotnych byłby większy, gdyby nie znacznie mniejsza niż w ubiegłego roku skala programów aktywizacyjnych.

Stopa bezrobocie w powiatach

Zgodnie z szacunkami resortu, stopa bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła w 28 powiatach, w 79 pozostała na tym samym poziomie, a w 273 spadła.

Powiatami o najwyższej szacowanej stopie bezrobocia w kwietniu były, tak jak w marcu, powiaty: szydłowiecki (22,5 proc., woj. mazowieckie), brzozowski (19,7 proc., woj. podkarpackie) oraz leski (19,1 proc., woj. podkarpackie).

Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), mieście na prawach powiatu Poznaniu oraz m. st. Warszawa (po 1,6 proc.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia spadła do poziomu 6,0 proc. wg szacunku MRPiPS” - przekazał resort. Oznacza to spadek o 1 pp. w porównaniu z marcem (6,1 proc.).

Bezrobotni zarejestrowani

Resort przekazał, że na koniec kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 935,8 tys. osób bezrobotnych, czyli o 14,1 tys. mniej niż w marcu. Zaznaczył również, że liczba ta jest o 133,1 tys. większa niż na koniec kwietnia 2025 r. Zdaniem resortu spadek liczby bezrobotnych byłby większy, gdyby nie znacznie mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku skala programów aktywizacyjnych (prace subsydiowane, staże, szkolenia).

Według wstępnych danych ministerstwa, w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowało się 88,8 tys. bezrobotnych, czyli o 10,9 tys. (10,9 proc.) mniej niż w marcu br. i o 2,7 tys. (3 proc.) mniej w porównaniu do kwietnia 2025 r. Wyrejestrowano z urzędów pracy 101,9 tys. bezrobotnych - o 2,8 tys. mniej niż w marcu i o 16,8 tys. (14,1 proc.) mniej niż w marcu 2025 r.

Ograniczenie środków na działania aktywizacyjne

„Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w kwietniu br. ok. 18 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli ok. 14,8 tys. mniej niż w kwietniu 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 32,8 tys. osób” - podkreśliło ministerstwo.

Mniej wolnych miejsc pracy

Poinformowało również, że do urzędów pracy w kwietniu zgłoszono 37,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To spadek o 19,6 proc. w stosunku do marcowych danych.

Resort zauważył też, że liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą w kwietniu 2026 r. była o ok. 7,2 tys. wyższa niż w rok wcześniej. To ok. 57 tys. w kwietniu 2026 r. wobec 49,8 tys. w kwietniu 2025 r. Podkreślił, że oznacza to, iż gospodarka pozostaje silna.

Oczekiwana dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy

Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także niepewność związana z konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia” - podał resort.

Zawody z najwyższym bezrobociem

Wśród zawodów, które posiadało najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu są m.in.: sprzedawca (7,9 proc. napływu), kucharz (2,3 proc.), magazynier (1,8 proc.), czy też fryzjer (1,6 proc.).

Resort podkreślił również, że Polska z wynikiem 3,3 proc. zajęła trzecią pozycję pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE (według metodologii Eurostatu), po Czechach (3,1 proc.) i Bułgarii (3,2 proc.). (PAP)

Źródło: PAP
