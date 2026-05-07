Forsal logo

Kryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 09:12
Kryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów
Kryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów/shutterstock
Niedobór kierowców autobusów jest coraz bardziej odczuwalny. To może podnieść ceny biletów, zagrozić istnieniu firm, a w dłuższej perspektywie sprawić, że wiele osób straci łatwy dostęp do lekarza czy miejsca pracy - czytamy w czwartkowej „Gazecie Wyborczej”.

Brakuje kierowców autobusów

Dziennik ocenia, że „braki kadrowe wśród kierowców autobusów i autokarów są gigantyczne”. Informuje, że w 2023 r. w Europie brakowało około 105 tys. kierowców autobusów i autokarów. „Jeżeli nic się nie zmieni, luka wzrośnie do około 275 tysięcy w 2028 r. Taka sytuacja może doprowadzić wręcz do paraliżu życia wielu osób” - czytamy.

Braki kadrowe sparaliżują transport publiczny w Polsce?

GW zauważa, że jak wynika z Barometru Zawodów, w całym kraju mamy 222 powiaty, w których występuje deficyt kierowców autobusów. W dziesięciu powiatach uznano ten deficyt za „duży”.

Jak czytamy, „tak naprawdę w żadnym powiecie nie ma nadwyżki poszukujących pracy w tym zawodzie, a tylko w 148 powiatach mamy równowagę popytu i podaży na kierowców autobusów”, a „gdy spojrzymy na demografię kierowców autobusów wyraźnie widać, że problem z niedoborami kadrowymi będzie wyłącznie narastać”.

Problem będzie narastać

Dziennik informuje, że „zaledwie 3 proc. kierowców w Europie ma mniej niż 25 lat, a w perspektywie do 2033 r. na emeryturę może odejść ponad 1,2 mln osób pracujących w zawodzie”.

Czytamy też, że coraz trudniej jest wejść do zawodu. Dziennik zwraca również uwagę na dochody. „Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego kierowcy autobusu w Polsce wynosi 7 030 zł brutto, a połowa pracowników zarabia miedzy 5 930 a 8 210 zł brutto” - podaje „GW”.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów »
Tematy: transport publicznybraki kadrowekierowcy autobusów
Powiązane
Międzynarodowi kierowcy na wczasach. Urlopy puszczą przewoźników z torbami
Euro
1000 euro nagrody za znalezienie nowego pracownika. Nietypowa rekrutacja dla kierowców
A2 Kijowiec-Dobryń
Nowy odcinek A2 w woj. lubelskim. Kierowcy pojadą nim w 2029 r. Znamy potencjalnego wykonawcę
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
UE, ETS, benzyna, olej napędowy, ceny paliw, emisja, zielony ład
Benzyna: 7,81 zł/l, olej napędowy: 8,83 zł/l. Podwyżka cen paliw w związku z ograniczaniem emisji przez UE
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Izera i fabryka samochodów w Jaworznie
Polski samochód elektryczny. Produkcja ruszy w 2029 roku. Fabryka powstanie w Jaworznie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj