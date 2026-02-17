Najkorzystniejsza oferta

Rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska poinformowała we wtorek, że najkorzystniejsza oferta opiewa na prawie 460 mln zł i złożyło ją konsorcjum firm Mirbud (lider) i Budpol.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowa nowej dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod dobudowę trzeciego pasa. W ramach przedsięwzięcia powstaną: węzeł Dobryń, para MOP-ów Kijowiec Północ i Południe, obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, odwodnienie, chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważne terminy

Wykonawca będzie miał na realizację zadania 32 miesiące od daty zawarcia umowy, nie wliczając okresów zimowych.

- Jeśli od wyboru nie wpłynie odwołanie, dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą – przekazała rzecznik.

GDDKiA spodziewa się, że z nowej trasy kierowcy skorzystają w 2029 r.

Według planów, w przyszłości trasa umożliwi dojazd m.in. do terminala samochodowego w Koroszczynie przy granicy z Białorusią.

A2 na wschodzie Polski- stan realizacji

Budowę autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską GDDKiA podzieliła na cztery odcinki. W grudniu oddano do ruchu 10-kilometrowy fragment od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód.

Prace na pozostałych odcinkach – przekazała Tarnowska - zmierzają ku końcowi, ale ze względu na przemrożenie gruntu część z nich jest niemożliwa do wykonania. - Wykonawcy są w gotowości do kontynuacji prac, jak tylko pogoda na to pozwoli - dodała.

GDDKiA poinformowała, że trwa badanie i ocena ofert w przetargu na projekt i budowę ponad 16-kilometrowego odcinka A2 Biała Podlaska-Kijowiec. Wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br.