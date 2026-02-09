Przygotowania do budowy węzła Żurobice

Dokumentację, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami niezbędnymi do wydania przez inwestora, tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, decyzji środowiskowej dla tego węzła, przygotuje firma Value Engineering sp. z o.o. - poinformowano na konferencji prasowej w GDDKiA w Białymstoku.

STEŚ to pierwszy etap w przygotowaniach do budowy węzła Żurobice, który ma powstać za kilka lat na budowanym obecnie odcinku S19 Malewice-Chlebczyn.

Odpowiedź na postulaty mieszkańców

Jest to odpowiedź na prośby społeczności lokalnych, by udostępnić mieszkańcom kilku gmin wjazd na budowaną drogę ekspresową. Bez węzła Żurobice musieliby nadkładać ok. 30 km, by wjechać na ekspresówkę - podkreślali w poniedziałek parlamentarzyści z regionu oraz samorządowcy z powiatu siemiatyckiego.

Obecny na konferencji w GDDKiA minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że dodatkowy węzeł na S19 to nadrabianie zaległości z poprzednich lat, bo inwestycje mają służyć sprawnemu korzystaniu z dróg; nie tylko tranzytowi, ale także mieszkańcom i bezpieczeństwu regionu, bo z dróg korzysta wiele służb odpowiedzialnych za ochronę granicy państwa. Obecny rząd zdecydował także o innym dodatkowym węźle na S19 - Dobrzyniewo Północ.

Brak węzła Żurobice to wykluczenie społeczne dla tej części powiatu

Według starosty siemiatyckiego Mariusza Cieślika brak zjazdu z drogi ekspresowej S19 na odcinku 30 km oznaczałby wykluczenie społeczne dla tej części powiatu, zaniedbanie poprzedniego rządu. Dodał, że węzeł w Żurobicach jest ważny dla mieszkańców gmin: Dziadkowice, Milejczyce, Grodzisk, Nurzec Stacja.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski poinformował, że wykonawca STEŚ jest odpowiedzialny m.in. za spotkania i konsultacje z mieszkańcami, analizę wariantów węzła (brane pod uwagę są dwa), analizy potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej. Studium ma być gotowe w lutym 2027 r. Później będzie składany wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, potem wniosek o pozwolenie na budowę (uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej - ZRID), a węzeł będzie budowany w systemie projektuj i buduj (w takiej formule będzie ogłoszony przetarg).

S19 na Podlasiu

Jak poinformował, w 2026 r. w Podlaskiem będzie oddanych do użytku kilka odcinków S19. To ok. 5 km drogi od granicy z Białorusią na odcinku Kuźnica-Sokółka (uzupełnienie inwestycji częściowo oddanej do użytku w grudniu 2025), odcinek Białystok Zachód-Krynice, Ploski-Haćki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn z nowym, ponad 600-metrowym mostem na rzece Bug.