Za realizacje inwestycji na odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica na trasie Via Carpatia o długości 10,3 km odpowiada konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona.

Zadaniem wykonawcy jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku wraz z pasami awaryjnymi. Jezdnie będzie rozdzielać 5-metrowy pas. W ramach inwestycji powstają także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Lutoryż, oraz węzeł Babica. Na trasie powstają też liczne obiekty inżynierskie, w tym m.in. sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, wiadukt nad linią kolejową nr 106. oraz najtrudniejsze zadanie, czyli dwunawowy tunel o długości ponad 2,2 km.

Gaz w tunelu opóźnił budowę

Tunel na trasie S19 drążony jest tarczą TBM. To najszybsza metoda budowy tego typu obiektów, jednak drążenie tunelu jest opóźnione. Prace budowlane na tym odcinku rozpoczęły się w marcu 2022 roku, a ich zakończenie przesunięto na początek 2028 roku. Wydłużenie planowanego zakończenia inwestycji spowodowane jest wykryciem metanu. Ze względu na bezpieczeństwo prac budowlanych wykonawca musiał wstrzymać prace na czas dostosowania maszyny TBM do panujących warunków geologicznych.

To wpłynęło zarówno na koszty, jak i czas realizacji inwestycji.

Wyższe koszt i przesunięty termin

Pierwotna inwestycja miała kosztować ponad 2,2 mld zł, jednak przez opóźnienie, na które wykonawca nie miał wpływu, koszty wzrósł o 127,8 mln zł brutto. Termin zakończenia inwestycji został przesunięty. W pierwotnym planie budowa miała zakończyć się jesienią 2026 roku. Nowy termin to 7 stycznia 2028 r., jednak sama konstrukcja tunelu ma być gotowa w kwietniu 2027 r.

Tak obecnie wygląda budowa tunelu na odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica