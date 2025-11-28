Zadanie obejmie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz budowę odcinka od Wieniawy do połączenia z trasą S7 na węźle Radom Południe. Nowa trasa będzie posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie i odwodnienie, a także chodniki i ścieżki rowerowe.

Odcinek zostanie wyposażony w urządzenia ochrony środowiska oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu.

Realizację w woj. mazowieckim

GDDKiA przypomniała, że w 2024 r. podpisano już umowy na realizację dwóch fragmentów S12: od granicy z woj. łódzkim do Przysuchy oraz z Przysuchy do Wieniawy. Obaj wykonawcy – po 11 miesiącach od podpisania umów – złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Mazowieckiego. Jeśli procedury przebiegną sprawnie, roboty budowlane mogą ruszyć w II kwartale 2026 r., a zakończenie prac przewidywane jest do końca 2028 r.

Cel budowy S12

Jak podkreślono, nowa S12 ma przejąć ruch z mocno obciążonej drogi krajowej nr 12, a także zapewnić szybkie i bezpieczne połączenie centrum kraju z Ziemią Łódzką, południowym Mazowszem i docelowo z Lubelszczyzną.Inwestycja ma również wyprowadzić ruch tranzytowy, zwłaszcza ciężki, z centrów miejscowości położonych przy obecnej DK12, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.