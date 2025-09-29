Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi akcję informacyjną dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców w 13 gminach dla fragmentu na południe od Warszawy od przecięcia z DK92 w pobliżu Sochaczewa po połączenie z drogą ekspresową S7 w okolicach Tarczyna i Grójca.

Wcześniej podobne spotkania informacyjne odbyły się już w ośmiu gminach dla odcinka nowej trasy od S10 do DK92.

Cztery warianty przebiegu

Projekt Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) składa się z dwóch odcinków. W ramach prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) przygotowane zostały cztery warianty przebiegu przyszłej trasy od projektowanej S10 do DK92. Także dla drugiego fragmentu trasy od DK92 do S7 na południe od Warszawy zostały przygotowane cztery warianty wraz z dwoma podwariantami. Jednym z nich jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50.

Prawdopodobny przebieg drugiego odcinka

Początek drugiego odcinka założono na przecięciu z DK92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa. Następnie wszystkie warianty trasy przebiegają po zachodniej stronie Żyrardowa i po północnej stronie Mszczonowa, kończąc się na przecięciu z S7 w okolicy Grójca i Tarczyna.

Nic nie jest przesądzone – konsultacje trwają

Rozpoczęcie spotkań informacyjnych to pierwszy z wielu etapów, które doprowadzą do powstania OAW. Jak zapewnia GDDKiA , na tym etapie jeszcze nic nie jest przesądzone, wszystkie warianty są traktowane na równi, a wnioski i uwagi zgłoszone w trakcie spotkań informacyjnych będą szczegółowo analizowane przez GDDKiA i projektantów.

Podobnie ja w przypadku spotkań przeprowadzonych dla pierwszego odcinka, także teraz będą się one odbywać w każdej gminie w dwóch turach. W godzinach 11.00 – 15.00 projektanci będą odpowiadać na indywidualne pytania zainteresowanych, a od 16.00 odbywać się będą spotkanie ogólne, dotyczące przebiegu wszystkich wariantów przebiegających przez poszczególne gminy.

Terminy akcji informacyjnej w sprawie OAW:

miasto i gmina Sochaczew , 13 października (poniedziałek), Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 sierpnia 83, 96-500 Sochaczew

, 13 października (poniedziałek), Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 sierpnia 83, 96-500 Sochaczew gmina Teresin ,14 października (wtorek), Dworzec TO.Kultura, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin

,14 października (wtorek), Dworzec TO.Kultura, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin gmina Nowa Sucha , 16 października (czwartek). Spotkanie indywidualne odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej, Nowa Sucha 50A, natomiast spotkanie ogólne w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.

, 16 października (czwartek). Spotkanie indywidualne odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej, Nowa Sucha 50A, natomiast spotkanie ogólne w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie. miasto i gmina Grójec , 20 października (poniedziałek). Pierwsze spotkania indywidualne odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Piłsudskiego 47, w sali konferencyjnej na 1 piętrze, a drugie w Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16.

, 20 października (poniedziałek). Pierwsze spotkania indywidualne odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Piłsudskiego 47, w sali konferencyjnej na 1 piętrze, a drugie w Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16. miasto i gmina Tarczyn , 21 października (wtorek). Oba spotkania będą Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, w sali widowiskowo-kinowej, ul. Juliana Stępkowskiego 17.

, 21 października (wtorek). Oba spotkania będą Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, w sali widowiskowo-kinowej, ul. Juliana Stępkowskiego 17. gmina Belsk Duży , 23 października (czwartek). Miejsce spotkań to Ochotnicza Straż Pożarna, Wilczogóra 12a, 05-622 Belsk Duży

, 23 października (czwartek). Miejsce spotkań to Ochotnicza Straż Pożarna, Wilczogóra 12a, 05-622 Belsk Duży gmina Radziejowice , 27 października (poniedziałek). Miejsce spotkań Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3.

, 27 października (poniedziałek). Miejsce spotkań Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3. miasto i gmina Wiskitki , 28 października (wtorek). Sala OSP, ul. Żyrardowska 3, 96-315 Wiskitki

, 28 października (wtorek). Sala OSP, ul. Żyrardowska 3, 96-315 Wiskitki miasto i gmina Mszczonów , 30 października (czwartek). Mszczonowski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów

, 30 października (czwartek). Mszczonowski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów gmina Żabia Wola, 4 listopada (wtorek). Ochotnicza Straży Pożarnej w Skułach, ul. Strażacka 9, Bartoszówka

4 listopada (wtorek). Ochotnicza Straży Pożarnej w Skułach, ul. Strażacka 9, Bartoszówka gmina Pniewy, 5 listopada (środa). Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie, Kruszew 57a, 05-652 Pniewy

5 listopada (środa). Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie, Kruszew 57a, 05-652 Pniewy gmina Puszcza Mariańska, 6 listopada (czwartek). OSP w Walerianach, Waleriany 8b, 96-330 Waleriany.

W przyszłym roku wnioski do RDOŚ

Po zakończeniu wszystkich konsultacji i przeanalizowaniu opinii i postulatów, zostanie wykonana analiza, na podstawie której zostanie dokonany wybór najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi, który później zostanie wskazany przez inwestora jako wariant preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji drogowej. Wniosek do RDOŚ w Warszawie GDDKiA planuje złożyć w II połowie 2026 r.

Źródło: GDDKiA