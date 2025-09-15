Nowy most będzie miał długość 633,6 metra i połączy gminy Nędza i Rudnik. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe. Umowa o wartości 293,7 mln zł została podpisana z wykonawcą w styczniu 2024 roku. Według planu, nowa przeprawa ma być oddany do użytku na początku 2027 roku.

Reklama

/> />

Reklama

Ważna inwestycja dla mieszkańców

Nowy odcinek przebiegu drogi wojewódzkiej nr 421 wraz z przeprawą mostową na Odrze będzie miał tylko długość 2,7 km, jednak dla okolicznych mieszkańców i nie tylko ma ogromne znaczenie. Obecnie ruch tranzytowy w tym rejonie jest ograniczony, ponieważ ciągłości drogi wojewódzkiej przerywa się na rzece Odrze, gdzie działa przeprawa promowa, która przy niskich stanach wody nie funkcjonuje.

W miejscu przeprawy pomiędzy Grzegorzowicami w gminie Rudnik a Ciechowicami w gminie Nędza, kiedyś stał most, jednak o tym pamiętają już tylko najstarsi mieszkańcy regionu, ponieważ w 1945 r. został zburzony przez wycofujące się wojska niemieckie.

/> />

Co powstanie w rama inwestycji

W ramach inwestycji realizowanej przez firmę Strabag powstania 2,7 km drogi wojewódzkiej nr 421 w nowym przebiegu wraz z przeprawą mostową na rzece Odra. Na trasie powstanie drogi klasy technicznej G, oraz skrzyżowania z istniejącą siecią drogową. Ponadto powstaną też elementy bezpieczeństwa ruchu jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, oznakowanie, odwodnienie, drenaż i oświetlenie.

/> />

Kluczowym obiektem całej inwestycji jest most na Odrze o długości 633,6 metra, który połączy gminy Nędza i Rudnik. Konstrukcja przeprawy będzie składać się z 13 przęseł o rozpiętości od 40 do 50 metrów.