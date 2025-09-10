Od 15 września do 6 października br. na blisko 350-metrowym odcinku trójmiejskiej obwodnicy w ciągu S6, między węzłami Gdańsk Kowale i Gdańsk Południe, GDDKiA wprowadzi zmiany. Na tym odcinku ruch będzie prowadzony w przekroju 2+1. W ramach budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) na wysokości węzła Gdańsk Południe poszerzymy S6 do przekroju trzypasowego (2x3).

Reklama

Harmonogram wprowadzanych zmian

Na pierwszym etapie prac, od 15 do 22 września, w kierunku Szczecina i Gdyni dostępne będą dwa pasy ruch, podczas gdy w stronę Łodzi/A1 dostępny będzie tylko jeden pas ruchu. Następnie od 23 do 28 września dostępne będą w obu kierunkach kierowcy będą mogli jechać dwoma pasami. Na ostatnim etapie prac ponownie zostanie wyłączony z ruchu jeden pas. Od 29 września do 6 października w kierunku Szczecina i Gdyni dostępny będzie tylko jeden pas, podczas gdy w stronę Łodzi/A1 kierowcy będą mogli jechać dwoma pasami.

/> />

Prace na Obwodnicy Trójmiasta

Roboty, które będą prowadzone na Obwodnicy Trójmiasta, to kolejny etap budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Na odcinku S6 w obrębie węzła Gdańsk Południe prace zrealizowane są pod ruchem. W czasie trzech tygodni modernizowany odcinek zostanie poszerzony z dotychczasowego przekroju (2x2) do nowego układu z trzema pasami w obu kierunkach.

Prace między Żukowem i węzłem Gdańsk Południe

GDDKiA przypomina, że między Żukowem i węzłem Gdańsk Południe cały czas prowadzone są intensywne prace na trasie głównej. Ponadto kontynuujemy prace na węźle Żukowo na połączeniu obu odcinków OMT. W tym miejscu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kontynuowane są też prace a samym węźle Żukowo, głównie w kierunku Lnisk, gdzie DK7 połączy się z obwodnicą Żukowa. W obszarze węzła Lublewo Gdańskie kończone są obiekty inżynierskie i układana masa bitumiczna.

W najbliższych tygodniach uruchomiona będzie , już w docelowym kształcie, droga wojewódzka nr 221, gdzie obecnie funkcjonuje bajpas.