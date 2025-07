Trójmiasto od wielu lat mierzy się z korkami na obwodnicy metropolii w ciągu drogi S6. Lekarstwem na te problemy ma być rozbudowa trzech węzłów, o które trójmiejska metropolia zabiega od dawna. Teraz, dzięki programowi inwestycji na rozbudowę węzłów Kowale, Szadółki i Straszyn w końcu to się uda.

Reklama

/> />

Reklama

Węzeł Straszyn

W ramach inwestycja na węźle Straszyn mają powstać dwa ronda turbinowe i trzeci pas pomiędzy węzłami Rusocin (A1) i Straszyn (S6).

Podpisanie aneksu do Programu Inwestycji pozwala nam przygotować przetarg w systemie tradycyjnym, tj. oddzielnie na projekt i roboty budowlane dwóch rond turbinowych przy węźle Straszyn. Ponadto GDDKiA zleci opracowanie projektu koncepcyjnego na rozbudowę drogi ekspresowej S6 do trzech pasów w przekroju 2x3. Trasa będzie poszerzona na odcinku 6-kilometrów od węzła Straszyn do węzła Rusocin w ciągu A1 (skrzyżowanie A1 z DK6 oraz DW226). Dodatkowo analiza ma obejmować warianty przebudowy węzła autostradowego w Rusocinie.

GDDKiA przewiduje, że uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla budowy rond turbinowych nastąpić w II kw. 2027 r. Inwestor przewiduje, że uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie możliwa w I kw. 2028 r. Oddanie do użytku obu rond turbinowych przewidywane jest w III kw. 2029 r.

Węzły Kowale

GDDKiA podała, że dzięki podpisaniu Programu Inwestycji dla rozbudowy węzła Kowale, przygotowany zostanie przetarg na projekt budowlany i materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja obejmuje rozbudowę węzła Kowale wraz z dojazdami od strony węzłów Szadółki i Gdańsk Południe. Ponadto planowana jest dobudowa trzeciego pasa na blisko 3-kilometrowym fragmencie S6 wraz z pasem awaryjnym.

GDDKiA podała, że decyzja środowiskowa (DŚU) dla węzła Kowale została uzyskana w maju 2022 r. Natomiast decyzję ZRID inwestor planuje uzyskać w I kw. 2029 r. Inwestycja ma być zakończona w III kw. 2033 r.

Węzły Szadółki

Dla węzła Szadółki obecnie za etap projektowy odpowiada Miasto Gdańsk. Po zakończeniu tych prac, dzięki podpisaniu Programu Inwestycji dla rozbudowy węzła, po stronie GDDKiA będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i realizację inwestycji.

Zakres robót, oprócz rozbudowy węzła Szadółki, uwzględnia również rozbudowę S6 do przekroju 2x3 na długości 3,6 km. Decyzją DŚU wydana została już w grudniu 2015 r. GDDKiA planuje, że uzyskanie decyzji ZRID nastąpi w III kw. 2026 r., o oddanie do ruchu tego fragmentu trasy nastapi w III kw. 2033 r.

Inne zadania

Dodatkowo w obrębie węzłów Kowale i Szadółki inwestor planuje przebudować drogi dojazdowe wzdłuż trójmiejskiej obwodnicy oraz poprawi odwodnienie drogi. W ramach robót powstaną nowe wiadukty, kładki i przejścia podziemne dla pieszych i rowerzystów.

Na trójmiejskiej obwodnicy będzie mniej korków i wypadków?

GDDKiA podkreśla, że głównym celem rozbudowy węzłów Kowale, Szadółki i Straszyn jest poprawa przepustowości na S6, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. W ocenie inwestora dobudowa trzeciego pasa i zmiana przekroju jezdni pozwoli na płynniejszy ruch oraz poprawę komfortu podróżnych.

Dwie obwodnice Gdańska

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 powstaje bardzo ważna z perspektywy mieszkańców trójmiejskie aglomeracji Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT). Inwestycja została podzielona na dwa odcinki, z których jeden został oddany do użytki. Od czerwca kierowcy mogą korzystać z trasy na odcinku Chwaszczyno - Żukowo wraz z częścią obwodnicy Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20.

Na drugim odcinku OMT Żukowo - Gdańsk Południe wciąż prowadzone są prace związane z podłączeniem obwodnicy Żukowa do DK7 w Lniskach. Cały czas trwają roboty na węzłach Żukowo, Lublewo Gdańskie oraz na kluczowym węźle Gdańsk Południe.

32-kilometrowa Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Południową Obwodnicę Gdańska i drogę ekspresową S6, przejmując ruch z mocno obciążonej istniejącej Obwodnicy Trójmiasta.