Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace nad szczegółowymi projektami nowego przebiegu DK7 między węzłem Zabornia w Rabce-Zdroju a granicą państwa w miejscowości Chyżne, czyli tak zwanej chyżnianki. Każdy z czterech analizowanych wariantów nowego przebiegu trasy ma długość ok. 35 km.

Rozpoczęcie badań hydrogeologicznych terenu GDDKiA planuje rozpocząć w sierpniu. Wyniki prac badawczych, które będą podstawą do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, GDDKiA chce zaprezentować w przyszłym roku.

Umowa na przygotowanie wariantów już podpisana

W czerwcu 2023 r. GDDKiA podpisała z firmą Multiconsult Polska umowę na przygotowanie wariantów przebiegu nowej DK7 między Rabką a Chyżnem.

Poza przygotowaniem czterech wariantów przebiegu trasy, zadaniem wykonawcy jest też uzyskanie decyzji środowiskowej dla wariantu, która uzyska najwyższą ocenę przyznaną w oparciu o kryteria społeczne, przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami zaineresowanych gmin odbyło się w maju ubiegłego roku. Na spotkaniu z mieszkańcami trzech gmin (Jabłonka, Raba Wyżna, Spytkowice) GDDKiA przedstawiła cztery propozycje poprowadzenia nowej, dwupasmowej drogi krajowej nr 7.

Wiosną tego roku wszystkie cztery warianty przebiegu trasy DK7 zostały już przebadane pod kontem geofizycznym.

Uwagi z konsultacji społecznych

Na etapie konsultacji społecznych wpłynęło ok. 1300 uwag, których efektem były zmiany wprowadzone w projekach proponowanych przebiegów trasy, takie jak dodatkowy węzeł Podwilk w wariantach B i D, czy tunel o długości ok. 250 m w wariantach A i C w Chyżnem. Wprowadzono też korektę przebiegu trasy w Orawce i Chyżnem.

Jednak nie wszystkie propozycje mogły być uwzględnione ponieważ niosły za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty. Przykładem odrzuconej propozycji zmian jest przesunięcia trasy na południe od Spytkowic. Uwzględnienie tej korekty wymagałoby budowy estakad i tuneli na ponad 2/3 odcinka.

Bezkolizyjny przejazd do granicy

Nowo planowana trasa DK7 bardzo ułatwi ruch na odcinku od Rabki-Zdrój do przejścia granicznego w miejscowości Chyżne. Co prawda nie będzie to droga ekspresowa, jednak pozwoli na bezpieczną i wygodną podróż, na przeważającym odcinku z prędkością do 100 km/h. Na cały odcinku droga będzie miała charakter bezkolizyjny. Wszystkie połączenia z innymi trasami będą poprowadzone poprzez węzły.

Planowany przebieg nowej trasy DK7

Początek nowej drogi krajowej nr 7, zaplanowany jest na węźle Zabornia, gdzie dziś kończy się trasa S7. W każdym proponowanym wariancie pierwsze cztery kilometry mają biec po północnej stronie dzisiejszej DK7. Następnie – w zależności od propozycji – mają omijać od północy lub południa Spytkowice. Dalej wszystkie warianty przebiegałyby po zachodniej stronie Podwilka, Orawki i Jabłonki.

W samym Chyżnem przebieg trasy ma trzy warianty, których trasa biegnie we wschodniej i zachodniej części wsi oraz z wykorzystaniem dzisiejszego przebiegu DK7.