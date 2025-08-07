Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję środowiskową (DŚU) dla drogi ekspresowej S11 Ujście - Oborniki. W decyzji wskazany został wariant nr 2 przebiegu trasy o długości 43,1 km – podała GDDKiA.

Cztery lata oczekiwania na decyzję

To przełomowa chwila, ponieważ wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka został złożony cztery lata temu. Pierwotnie prace na odcinku miały zakończyć się do 2033 roku, jednak przez opóźnienie dotrzymanie tego terminu może okazać się niezmiernie trudne.

Jak podaje inwestor do zakończenia prac przygotowawczych pozostało jeszcze wykonanie badań geologicznych oraz geofizycznych, a także opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, co ma potrwać do końca bieżącego roku. Przetarg na wykonawcę, w systemie projektuj i buduj, ma być ogłoszony po zapewnieniu finansowania inwestycji.

Inwestor przewiduje, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w III kwartał 2026 r., co pozwoliłoby rozpocząć roboty w terenie w 2028 r., po uzyskaniu decyzji (ZRID). W tym czasie rozpocznie się także procedura wykupu gruntów pod budowę.

Szybciej z Poznania nad morze

Odcinek Ujście - Oborniki uzupełni ciąg drogi ekspresowej S11, która po zakończeniu budowy ułatwi dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku, a poprzez S10 do Szczecina.

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Trasa będzie biegła na terenie powiatów pilskiego, chodzieskiego i obornickiego w granicach administracyjnych gmin Ujście, Chodzież, Budzyń, Ryczywół oraz Rogoźno.

Początkiem trasy jest południowo-zachodnia strona istniejącej drogi krajowej nr 11 w Nowej Wsi Ujskiej, gdzie ma kończyć się projektowana obwodnica Ujścia. Dalej droga ekspresowa pobiegnie w kierunku Rogoźna po zachodniej stronie obecnej DK11, po drodze przekroczy rzekę Wełnę i linię kolejową nr 236 relacji Wągrowiec – Bzowo Goraj.

Na wysokości Dziewczej Strugi zbliży się do obecnej DK11 i pobiegnie wzdłuż niej, włączając się do realizowanej obwodnicy Obornik.

Zakres prac do wykonania na odcinku Ujście - Oborniki

W planach inwestycji ponad 43-kilometrowej trasy jest wybudowanie czterech węzłów drogowych:

Chodzież (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 183 relacji Chodzież – Czarnków),

(na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 183 relacji Chodzież – Czarnków), Budzyń (na skrzyżowaniu z drogą powiatową do tej miejscowości),

(na skrzyżowaniu z drogą powiatową do tej miejscowości), Rogoźno (na skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Czarnków – Rogoźno),

(na skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Czarnków – Rogoźno), Wełna (na skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Parkowo – Wełna w sąsiedztwie obecnej DK11).

W okolicy miejscowości Stróżewice przewidziano budowę pary MOP-ów o funkcji komercyjnej, ze stacjami paliw i gastronomią.