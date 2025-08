Nowa tras ekspresowa S52, czyli inaczej Beskidzka Droga Integracyjna znacznie przyspieszy przejazd z popularnej zakopianki (S7) do Bielska Białej. Koszt budowy całej ponad 60-kilometrowej trasy to ok. 8 mld zł.

Ruszyły prace na pierwszym odcinku BDI

Pod koniec czerwca GDDKiA podpisała z firmą Voessing umowę na przeprowadzenie badań geologicznych i przygotowanie projektu budowlanego dla pierwszego odcinka BDI od Bielska-Białej do Bulowic. Na początku sierpnia firma wykonała pierwsze odwierty w Lipniku, dzielnicy Bielska-Białej. Wartość prac geologicznych i projektowych dla odcinka o długości 16,9 km to 31,3 mln zł.

Na całym odcinku planowane jest wykonanie ponad 6,6 tys. odwiertów i prawie 2,4 tys. sondowań. Średnia głębokość odwiertu to 11 m, a w niektórych miejscach głębokość odwiertu może sięgać nawet 30 m.

Celem badań jest ustalenie budowy geologicznej terenu i szczegółowe określenie warunków podłoża oraz zbadanie oporu jaki stawia grunt i jego nośności, co jest niezbędne do przygotowania projektu budowlanego nowej trasy.

Zakres prac na S52 Bielsko-Biała - Bulowice

Na odcinku S52 Bielsko-Biała - Bulowice planowana jest budowa trzech węzłów drogowych:

Kozy (na skrzyżowaniu z ul. Przecznia),

(na skrzyżowaniu z ul. Przecznia), Kęty (na przecięciu z dzisiejszą drogą krajową nr 52, na granicy woj. śląskiego i małopolskiego),

(na przecięciu z dzisiejszą drogą krajową nr 52, na granicy woj. śląskiego i małopolskiego), Bulowice (na skrzyżowaniu z DK52, w pobliżu ul. Świerkowej).

Ponadto w Kobiernicach powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, czyli popularne MOP-y. Na trasie Bielsko-Biała - Bulowice powstanie 21 obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów i estakad. Najdłuższy obiekt - most na Sole w Kobiernicach - będzie miał około jednego kilometra długości.

Pozostałe odcinki Beskidzkiej Drogi Integracyjnej nadal na etapie przetargów

W kwietniu GDDKiA wybrała firmę Multiconsult jako wykonawcę prac na części trasy S52 od Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jednak od Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie od tej decyzji, które zostało uwzględnione. W wyniku procedury odwoławczej nowym wykonawcą, została firma INKO. Jednak od tego wyniku odwołali się inni uczestnicy postępowania. Obecnie GDDKiA czeka na rozstrzygnięcie KIO.

Dla dwóch kolejnych odcinków (Bulowice - Chocznia oraz Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów) postępowanie jest na etapie wyboru wykonawców. Pod koniec maja GDDKiA otrzymała po 13 ofert na przeprowadzenie badań geologicznych i przygotowanie projektu budowlanego dla każdego z tych dwóch odcinków BDI. Obecnie trwa ocena złożonych ofert. GDDKiA planuje, że wykonawców poznamy do połowy sierpnia.

Ważna inwestycja dla południowej Polski

S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa nazywana jest Beskidzką Drogą Integracyjną. Trasa łącząca Bielsko-Białąz DK7 w Głogoczowie przebiegać będzie przez miasta leżące wzdłuż DK52 (Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską), to niezmiernie wyczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców okolicznych miast, ale też przez wszystkich kierowców. Inwestycja łącząca ekspresówki S1 i S7 ma już prawie 18 lat opóźnienia, którego głównym powodem jest przeciągające się postępowanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie decyzji środowiskowej.

Beskidzka Droga Integracyjna zastąpi w tej części Podbeskidzia drogę krajową nr 52. Jak zauważa GDDKiA, to właśnie między Bielskiem-Białą a Andrychowem jest największe natężenie ruchu. Każdego dnia tą trasą porusza się od prawie 13 tys. aut (w Bulowicach) do niemal 19 tys. pojazdów (w pobliżu Bielska-Białej).

Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie miała 61 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. W planach inwestycji jest budowa 12 węzłów: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.