Money.pl przypomina, że w najbliższych dniach Nawrocki ma zacząć prezentować obiecane w kampanii projekty ustaw.

CPK

„Na pierwszy ogień mają pójść dwie z nich: ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (w czwartek) oraz ustawa o PIT 0 proc. dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci (w piątek). Ustawa o CPK oparta na projekcie obywatelskim ma przywrócić zestaw kolejowych połączeń z CPK do mniejszych ośrodków w Polsce, tzw. szprychy” - czytamy.

PIT 0 dla rodzin

Z kolei drugi projekt to także jeden ze sztandarowych kampanijnych pomysłów Nawrockiego - zakłada zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości progu podatkowego dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwójkę dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25. roku życia). „Czyli tak jak dziś wygląda np. ulga na dzieci. W kampanii propozycja była pokazywana łącznie z drugą, dotyczącą podniesienia progu podatkowego z obecnych 120 tys. do 140 tys. zł” - napisano.

Ile to będzie kosztować?

Dodano, że do tej pory w przestrzeni publicznej pojawiały się różne wyliczenia, pokazujące koszty tego rozwiązania.

„Aktualnie trwają ostatnie szlify projektu dokonywane przez zaplecze Karola Nawrockiego. Jak słyszymy, wyliczono, że PIT 0 dla rodzin to koszt około 13 mld zł dla budżetu” - podał portal money.pl.

„Skończmy więc z opowieściami, że to propozycja, która kosztować będzie nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. To po prostu nieprawda, a kwota 13 mld zł to nie jest wcale dużo pieniędzy” - przekonuje rozmówca z otoczenia nowego prezydenta.