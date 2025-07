Praca studenta a ubezpieczenie zdrowotne – jak to działa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy student do ukończenia 26. roku życia może być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny, np. przez jednego z rodziców. Dzięki temu ma prawo do korzystania z publicznej opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sytuacja zmienia się jednak w momencie, gdy młody człowiek podejmuje zatrudnienie, szczególnie na podstawie umowy o pracę. Wtedy bowiem uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest zgłaszany do ZUS jako pracownik, a obowiązek opłacania składek przejmuje jego pracodawca. W praktyce oznacza to, że należy go wyrejestrować z dotychczasowego ubezpieczenia rodzinnego.

Co zrobić po zakończeniu pracy?

Gdy wakacyjna praca dobiegnie końca, student traci własne ubezpieczenie wynikające z umowy o pracę. Aby nie powstała luka w ubezpieczeniu zdrowotnym, rodzic lub inny uprawniony opiekun powinien ponownie zgłosić go jako członka rodziny. Jak podkreśla ZUS, to niezwykle ważne, ponieważ brak ponownego zgłoszenia może skutkować tym, że system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) nie potwierdzi prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Dopilnowanie terminów jest kluczowe. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu ustania tytułu ubezpieczenia wynikającego z zatrudnienia. W przeciwnym razie student może być uznany za osobę nieubezpieczoną, co może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Jak ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia?

Procedura ponownego zgłoszenia nie jest skomplikowana, ale wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Chodzi o druk ZUS ZCNA, który należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia dokonuje osoba, przez którą student był wcześniej ubezpieczony, najczęściej matka lub ojciec.

W formularzu trzeba podać dane osobowe studenta oraz zaznaczyć, że zgłaszany jest jako członek rodziny. Do zgłoszenia nie jest wymagane zaświadczenie z uczelni, ale jeśli pojawią się wątpliwości, ZUS może poprosić o dokument potwierdzający kontynuację nauki.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia jako członka rodziny?

Ubezpieczenie rodzinne obejmuje nie tylko dzieci biologiczne, ale również przysposobione, dzieci małżonka, wnuki oraz dzieci pozostające pod opieką prawną, w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Warunkiem jest nieukończony 18. rok życia lub, w przypadku osób uczących się, 26. rok życia. Osoby z niepełnosprawnościami mogą być objęte ubezpieczeniem bez względu na wiek, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów.

Co istotne, dziecko może być zgłoszone tylko przez jedną osobę. Nie ma możliwości, by było ubezpieczone jednocześnie przez oboje rodziców.

Co jeśli student nie zostanie ponownie zgłoszony?

Brak ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia po zakończeniu pracy może skutkować brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych. Choć w wyjątkowych sytuacjach NFZ może uznać prawo do leczenia na podstawie innych okoliczności (np. kontynuowania nauki), to jednak jest to rozwiązanie tymczasowe i niepewne.

Zdarza się, że studenci odkrywają brak ubezpieczenia dopiero w momencie wizyty u lekarza lub przy okazji hospitalizacji. W takiej sytuacji są zmuszeni do pokrycia kosztów leczenia z własnych środków albo w trybie pilnym nadrabiać zaległości w dokumentacji. To nie tylko kłopotliwe, ale również ryzykowne, szczególnie w nagłych przypadkach.

Czy student może samodzielnie się ubezpieczyć?

Jeśli z jakiegoś powodu student nie może być zgłoszony do ubezpieczenia rodzinnego, może zawrzeć z NFZ indywidualną umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wymaga to jednak samodzielnego opłacania składek (aktualnie to ponad 600 zł miesięcznie), co dla większości młodych osób jest nieopłacalne. Z tego względu zgłoszenie przez rodzica pozostaje najkorzystniejszą opcją.