Stypendium dla studentów pierwszego roku w roku akademickim 2025/2026

W roku akademickim 2025/2026 studenci, którzy po raz pierwszy podejmują naukę na dziennych studiach stacjonarnych na polskich uczelniach akademickich, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu Pierwszy Rok, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Jerzego Juzonia. Program oferuje stypendium w łącznej wysokości 6000 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych ratach. Inicjatywa skierowana jest do maturzystów rozpoczynających swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, jak i dwustopniowych. Program ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i wsparcie studentów w kluczowym, początkowym etapie ich kształcenia akademickiego.

Kto może ubiegać się o stypendium dla studentów pierwszego roku?

O stypendium z programu Pierwszy Rok mogą ubiegać się osoby, które spełniają określone kryteria. Warunki te mają na celu wsparcie młodych ludzi z mniejszych miejscowości, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę akademicką. Aby otrzymać stypendium, kandydat musi łącznie spełnić następujące wymagania:

zdał egzamin maturalny w bieżącym lub poprzednim roku,

w roku akademickim 2025/2026 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje naukę na uczelni wyższej,

wybrał studia prowadzone przez polską uczelnię akademicką,

pochodzi z miejscowości liczącej nie więcej niż 30 tysięcy mieszkańców,

w 2024 roku średni miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie nie przekroczył 1700 zł,

posiada obywatelstwo polskie.

Spełnienie powyższych kryteriów uprawnia do złożenia wniosku o stypendium i udziału w procesie rekrutacyjnym do programu.

Warunki, które należy spełnić w trakcie studiów, aby móc pobierać stypendium dla studentów pierwszego roku

Aby utrzymać prawo do stypendium w ramach programu Pierwszy Rok w roku akademickim 2025/2026, studenci muszą spełnić kilka ważnych warunków także po rozpoczęciu studiów. W pierwszej kolejności, w terminie od 2 do 16 października 2025 roku, każdy stypendysta musi przesłać skan potwierdzenia rozpoczęcia studiów na adres Fundacji. Brak dokumentu w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy stypendystów. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie pełnego zaliczenia pierwszego semestru (bez warunku). Potwierdzenie należy przesłać między 2 a 19 marca 2026 roku. Ostatnim obowiązkiem jest przekazanie informacji o stanie zaliczenia drugiego semestru w terminie od 8 czerwca do 16 lipca 2026 roku. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą prawa do wypłaty stypendium za lipiec oraz wykreśleniem z listy.

6000 złotych stypendium dla studentów pierwszego roku. Ile miesięcznie?

Stypendium w wysokości 6000 złotych dla studentów pierwszego roku w roku akademickim 2025/2026 w ramach programu Pierwszy Rok wypłacane jest w dziesięciu comiesięcznych ratach. Kwoty są zróżnicowane w zależności od miesiąca, co pozwala lepiej dostosować wsparcie finansowe do potrzeb początku studiów. Szczegółowy harmonogram wypłat wygląda następująco:

październik – 900 zł;

listopad – 800 zł;

grudzień – 800 zł;

styczeń – 500 zł;

luty – 500 zł;

marzec – 500 zł;

kwiecień – 500 zł;

maj – 500 zł;

czerwiec – 500 zł;

lipiec – 500 zł.

Jak złożyć wniosek o stypendium dla studentów pierwszego roku na rok akademicki 2025/2026?

Wnioski o stypendium należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej fejj.pl. Nabór trwa do 1 września 2025 roku, do godziny 12:00. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem Fundacja może zakończyć rekrutację wcześniej, jeśli liczba kompletnych zgłoszeń przekroczy pulę stypendiów przewidzianą na dany rok akademicki. Informacje o wynikach rekrutacji, zarówno pozytywne, jak i negatywne, zostaną przesłane kandydatom indywidualnie drogą mailową najpóźniej do 30 września 2025 roku.