800 zł na ucznia w ramach programu Rodzina 800+

Głównym świadczeniem wspierającym wychowywanie dzieci w Polsce jest program Rodzina 800+ będący kontynuacją wcześniejszego 500+. W ramach tego programu otrzymać można 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku.

Aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2025 roku. Wnioski złożone w maju lub czerwcu 2025 roku również gwarantują wypłatę z wyrównaniem od czerwca, jednak w późniejszych terminach. Osoby, które złożą wnioski w maju, otrzymają świadczenie z wyrównaniem do końca lipca, osoby, które złożą wnioski w czerwcu, otrzymają świadczenie z wyrównaniem do końca sierpnia.

300 zł na ucznia w ramach programu Dobry Start

Kolejny program, z którego mogą skorzystać rodzice uczniów to Dobry Start. To 300 zł wsparcia przysługującego raz w roku, niezależnie od wysokości dochodów, na każde dziecko uczące się w szkole – od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia.

Celem programu jest pomoc rodzinom w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, m.in. zakupem podręczników, przyborów szkolnych, plecaków, obuwia czy odzieży sportowej. Jednakże środki z programu nie są przypisane do konkretnych zakupów i nie wymagają rozliczenia.

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. W przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu, pieniądze powinny trafić na konto wnioskodawcy najpóźniej do 30 września 2025 roku. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że złożenie wniosku w lipcu daje jednak szansę na wypłatę jeszcze w czasie wakacji.

124 zł na ucznia w ramach zasiłku rodzinnego

Rodziny w trudniejszej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. W roku szkolnym 2025/2026 wysokość tego świadczenia dla dzieci uczących się, w wieku od 6 do 18 lat, wynosić będzie 124 zł miesięcznie. Dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 18 lat, kwota ta jest większa i wynosi 135 zł. Na nich nie przysługuje jednak już świadczenie 800+.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł. Oznacza to, że świadczenie to ma charakter socjalny i jest kierowane do rodzin, które znajdują się w trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Zasiłek wypłacany jest przez 12 miesięcy w roku, niezależnie od przerwy wakacyjnej.

113 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą liczyć również na dodatki z tytułu edukacji. Jednym z nich jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Dodatek w wysokości 113 zł miesięcznie mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie ucznia, który ze względu na znaczne oddalenie szkoły od miejsca stałego zamieszkania musi wynajmować pokój, mieszkać w internacie lub u rodziny. Taka sytuacja najczęściej dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zdecydowali się kontynuować naukę w większych miastach lub szkołach o szczególnym profilu – np. technikach, liceach z klasami sportowymi, artystycznymi czy o wysokim poziomie nauczania.

mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie ucznia, który ze względu na znaczne oddalenie szkoły od miejsca stałego zamieszkania musi wynajmować pokój, mieszkać w internacie lub u rodziny. Taka sytuacja najczęściej dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zdecydowali się kontynuować naukę w większych miastach lub szkołach o szczególnym profilu – np. technikach, liceach z klasami sportowymi, artystycznymi czy o wysokim poziomie nauczania. Dodatek w wysokości 69 zł miesięcznie przysługuje rodzinom, które ponoszą dodatkowe koszty związane z codziennym dojazdem dziecka do szkoły z miejscowości oddalonej od placówki edukacyjnej – jeżeli nie ma konieczności przeprowadzki, ale występują wydatki np. na bilety autobusowe czy kolejowe.

100 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Kolejnym dodatkiem do zasiłku rodzinnego, który można uzyskać w ramach wsparcia edukacji dziecka jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który w roku szkolnym 2025/2026 wynosi 100 zł. Przysługuje on rodzinom, w których dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł. Przysługuje ono jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Świadczenie to jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego i nie jest wypłacane samodzielnie. Osoby, których dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2025/2026 termin składania wniosków mija 31 października 2025 roku.

193 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci mogą liczyć także na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W roku szkolnym 2025/2026 jego wysokość wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – nawet 273 zł. Świadczenie to przysługuje osobom, które samodzielnie sprawują opiekę nad dzieckiem, ponieważ drugi rodzic nie żyje, jest nieznany albo został pozbawiony praw rodzicielskich. Aby ubiegać się o ten dodatek, należy spełnić określone kryteria dochodowe – takie same jak w przypadku zasiłku rodzinnego – oraz złożyć odpowiedni wniosek w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Wymagane są również dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, w tym np. akt zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądowe lub akt urodzenia bez wskazania ojca.

110 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe również w ramach dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, który przysługuje jako uzupełnienie zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku w roku szkolnym 2025/2026, w przypadku dziecka powyżej 5 roku życia, wynosi 110 zł miesięcznie. Aby uzyskać prawo do dodatku, należy spełniać kryterium dochodowe obowiązujące przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego i złożyć odpowiedni wniosek w ośrodku pomocy społecznej. Konieczne będzie również przedstawienie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16. roku życia).

Można dostać nawet 1740 zł na ucznia w roku szkolnym 2025/2026

Większość rodziców uczniów w roku szkolnym 2025/2026 może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 1100 zł (800 zł z programu Rodzina 800+ oraz 300 zł z programu Dobry Start). Część rodziców może otrzymać jednak znacznie więcej. Maksymalna kwota wsparcia na ucznia może wynieść nawet 1740 złotych. Składają się na nią:

800 zł z programu 800+;

300 zł z programu Dobry Start;

124 zł w ramach zasiłku rodzinnego;

113 zł w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania;

100 zł w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

193 zł w ramach dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

110 zł w ramach dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Kto może dostać 1740 zł na dziecko uczące się w roku szkolnym 2025/2026?

Świadczenia w wysokości 1740 zł mogą otrzymać rodziny, które spełniają następujące warunki:

rodzic samotnie wychowuje dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia;

dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

dziecko podjęło naukę poza miejscem zamieszkania w szkole z internatem;

dochody w rodzinie nie przekraczają 764 zł netto na osobę;

złożą wniosek o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start.

Aby otrzymać wsparcie w wysokości 1740 zł trzeba spełnić wszystkie powyższe warunki.