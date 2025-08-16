Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 roku, która ma zastosowanie także w 2025 roku, jasno określa zasady łączenia pracy i urlopu rodzicielskiego. Pracownik może łączyć urlop z wykonywaniem pracy, ale tylko w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Co ważne, praca ta może być wykonywana:

u pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego ,

, u innego pracodawcy,

w ramach umowy cywilnoprawnej, na przykład umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Decyzja o powrocie do pracy w niepełnym wymiarze czasu w trakcie urlopu rodzicielskiego wymaga złożenia pisemnego (lub elektronicznego) wniosku do pracodawcy. Należy go złożyć nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek, o ile jest to zgodne z przepisami i nie ma uzasadnionych przyczyn do odmowy (np. organizacja pracy na to nie pozwala).

Wpływ pracy na zasiłek macierzyński

Kluczową kwestią jest wpływ pracy na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik łączy pracę z urlopem rodzicielskim w wymiarze do pół etatu, nie traci prawa do zasiłku, ale jego wysokość ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Przykład Jeśli pracownica pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% podstawy wymiaru i zdecyduje się na powrót do pracy na pół etatu, jej zasiłek zostanie pomniejszony o połowę, co oznacza, że otrzyma 40,75% podstawy wymiaru. Z drugą połową etatu osiągnie dodatkowy dochód z tytułu wykonywanej pracy.

Dzięki temu urlop rodzicielski ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy urlop z pracą, i wymiaru pracy, którą wykonuje, dodaje się dourlopu.

Ważne Nowe przepisy, które obowiązują w 2025 roku, wyraźnie wskazują, że podjęcie pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie powoduje utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego, tak jak ma to miejsce w przypadku zasiłku chorobowego.

Czego nie wolno robić na urlopie rodzicielskim?

Chociaż przepisy są dość liberalne, istnieją pewne ograniczenia. Najważniejsza zasada dotyczy pracy na rzecz pracodawcy, który udzielił urlopu. W tym przypadku wymiar czasu pracy nie może przekraczać połowy pełnego etatu.

Jeśli pracownik zdecyduje się na podjęcie pracy u innego pracodawcy lub w ramach umowy cywilnoprawnej, wymiar czasu pracy nie jest ograniczony. Warto jednak pamiętać, że podjęcie pracy na cały etat u nowego pracodawcy w trakcie urlopu rodzicielskiego u dotychczasowego, będzie rodziło poważne konsekwencje, takie jak możliwość uznania urlopu za przerwany.

Dodatkowo, prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje wyłącznie pracownikom. Oznacza to, że po ustaniu stosunku pracy, pracownik traci prawo do urlopu, choć wciąż może pobierać zasiłek macierzyński za pozostały okres.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą jest w 2025 roku w pełni możliwe i bezpieczne dla rodziców. Nowe regulacje prawne dają dużą elastyczność w powrocie do obowiązków zawodowych, jednocześnie chroniąc prawo do zasiłku. Najważniejsze jest, aby pamiętać o ograniczeniu wymiaru pracy u swojego pracodawcy do pół etatu, a także dopełnić wszystkich formalności, by uniknąć ryzyka utraty uprawnień. Dzięki temu rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, nie rezygnując z cennego czasu spędzonego z dzieckiem.