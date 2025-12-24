Przygotowania do świąt jak ciężka harówka

Mieszkanie wysprzątane na błysk, suto zastawiony stół przy którym biesiaduje rodzina… Ta magia świąt jak z reklamy wymaga uganianie się po sklepach, a potem gotowania, pieczenia, zmywania… Boże Narodzenie, który dla wierzących ma być przede wszystkim religijnym przeżyciem, zamienia się w harówkę. Choć większość pozostaje wierna tradycji, niektórzy mówią temu dość i wybierają święta pod palmami.

Reklama

W polskich biurach turystycznych z roku na rok przybywa klientów, którzy wierność tradycji zamieniają na górski kurort lub gorące plaże egzotycznych krajów.

Powiedzieli dość i wybrali Egipt

- Zapewne dla niektórych to nie do pomyślenia, żeby Święta Bożego Narodzenia spędzać poza domem, ale w tym roku wraz z mężem stwierdziliśmy, że po prostu chcemy odpocząć – mówi Marianna Dutkiewicz z Krakowa. - Mamy trójkę dorosłych dzieci. Przez całe lata urządzaliśmy dla nich święta. Teraz nasze pociechy mają własne rodziny, radości i ….obowiązki. A my na stare lata postanowiliśmy zażyć relaksu pod palmami. Jedziemy na tydzień do Egiptu.

To właśnie Egipt najczęściej wybierają ci, którzy decydują się na świąteczny wyjazd za granicę, wynika z raportu Wakacje.pl cytowanego przez dziendobry.tvn.pl.

Rekordowy wzrost rezerwacji

Jak wskazują autorzy opracowania liczba rezerwacji zagranicznych wyjazdów w okresie świąteczno-noworocznym wzrosła aż o 33 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Analiza obejmuje podróże zaplanowane między 19 grudnia 2025 r. a 6 stycznia 2026 r. i pokazuje, że zainteresowanie wyjazdami w tym czasie rośnie z roku na rok – tym razem o około jedną trzecią.

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków bezkonkurencyjny okazał się Egipt. Na kolejnych miejscach znalazły się Malta oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, co tylko potwierdza, że świąteczna ucieczka od zimy stała się dla wielu niemal nową tradycją.

Ciepło zamiast karpia

Polacy, którzy decydują się na wyjazd w okresie świąt i Nowego Roku, wyraźnie stawiają na słońce i wysokie temperatury. Oprócz trzech liderów dużą popularnością cieszą się również Hiszpania i Cypr. Ten ostatni zanotował największy skok zainteresowania – aż o 80 proc.

W pierwszej dziesiątce najczęściej wybieranych kierunków znalazły się także Tajlandia, Turcja, Zanzibar, Oman oraz Włochy. To mieszanka egzotyki, sprawdzonych kurortów i europejskich destynacji, które oferują łagodny klimat nawet zimą.

Pary i rodziny wybierają inaczej

Raport Wakacje.pl pokazuje też wyraźne różnice w wyborach podróżnych w zależności od tego, z kim jadą na święta. Pary najczęściej decydują się na Tajlandię, a także Maltę, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpanię. To kierunki kojarzone z wypoczynkiem, zwiedzaniem i bardziej „dorosłym” stylem podróżowania.

Rodziny z dziećmi mają jednak inne priorytety – liczy się infrastruktura, formuła all inclusive i przewidywalność.

– Mimo że w top 5 kierunków wybieranych przez podróżnych z dziećmi znajdziemy te same destynacje co u par, to tutaj zdecydowanym numerem jeden jest Egipt. W przypadku wyjazdów świąteczno-noworocznych rodziny 2 plus 1 i 2 plus 2 odpowiadają aż za 60 procent rezerwacji do tego kraju – czytamy w raporcie.

Jak było wcześniej

Choć świąteczne wyjazdy zagraniczne zyskują na popularności dopiero od kilku lat, trend ten jest już wyraźnie widoczny. W 2023 roku najczęściej wybieranymi kierunkami były m.in. Bali, Maroko czy nawet Malediwy, czyli destynacje bardziej egzotyczne i zwykle droższe.

Nie znika jednak także alternatywa krajowa. Od lat sporą popularnością cieszą się święta spędzane w polskich hotelach i pensjonatach. W takich miejscach obiekty przygotowują uroczyste kolacje wigilijne, świąteczne dekoracje i „klimat domu”, tylko bez gotowania i sprzątania. Różnica polega na tym, że dziś coraz więcej osób zamiast choinki wybiera palmę – i robi to z pełną świadomością.