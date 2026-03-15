Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć odpowiedni wniosek. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić krok po kroku oraz jakie warunki musisz spełnić.

Reklama

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Wypełnienie wniosku: Należy wypełnić formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Formularz jest dostępny w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej (OPS) lub do pobrania online na stronach tych instytucji. Wymagane dokumenty: Do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16. roku życia) ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki (tzw. punkty 7 i 8) LUB orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16. roku życia).

Dowody osobiste wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki.

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. akty urodzenia).

Oświadczenie o braku pobierania innych świadczeń opiekuńczych na tę samą osobę.

Uwaga: Od 2024 roku zaświadczenia o dochodach nie są wymagane, ponieważ świadczenie nie zależy od kryterium dochodowego.

Złożenie wniosku: Kompletny wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić: Osobiście w urzędzie lub OPS, pocztą tradycyjną, elektronicznie przez portal Emp@tia (wymaga profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

Rozpatrzenie i decyzja: Urząd ma zazwyczaj 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku, po corocznej waloryzacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł miesięcznie.

Kluczowe zasady pobierania świadczenia

Łączenie z pracą: Opiekun może pracować zarobkowo bez żadnych ograniczeń dochodowych i jednocześnie pobierać świadczenie.

Emerytura i renta: Pobieranie własnej emerytury, renty lub innych świadczeń emerytalno-rentowych nie wyklucza już prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej niż jedna osoba z niepełnosprawnością: Jeśli opiekujesz się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, wysokość świadczenia wzrasta o 100 proc. na każdą kolejną osobę. Oznacza to, że przy dwojgu dzieciach kwota wynosi 6772 zł.

Wiek podopiecznego: Nowe zasady (od 2024 roku) dotyczą opieki nad osobami, które nie ukończyły 18. roku życia.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie przysługuje m.in.: rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Terminy wypłat

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, zazwyczaj do 15. lub ostatniego dnia miesiąca, zgodnie z harmonogramem Twojego urzędu.