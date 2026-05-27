Forsal logo

Zabawki, słodycze czy książki. Ranking prezentów kupowanych na Dzień Dziecka.

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:50
Dzień Dziecka. Najważniejsze są potrzeby i radość najmłodszych. A ceny rosną.
Dzień Dziecka. Najważniejsze są potrzeby i radość najmłodszych. A ceny rosną./Forsal.pl
Dzień Dziecka pozostaje jednym z tych świąt, które Polacy celebrują nie tylko symbolicznie. Jak wynika z badania PayPo, aż 61% badanych deklaruje, że ma zwyczaj kupowania prezentów z tej okazji. Najczęściej wybierane są słodycze, zabawki i książki.

Z badania PayPo wynika, że kupowanie prezentów z okazji Dnia Dziecka jest już dla wielu Polaków stałym elementem celebrowania tego święta. 61% respondentów przyznało, że regularnie wręcza dzieciom upominki z tej okazji, a kolejne 18% robi to sporadycznie.
Jedynie 20% badanych deklaruje, że nie ma takiego zwyczaju. Większość respondentów przeznacza na upominki od 51 do 200 zł. Co ciekawe, choć konsumenci zauważają wzrost cen, dla wielu z nich liczy się przede wszystkim radość dziecka i dopasowanie prezentu do jego potrzeb.

Słodycze, zabawki i książki na Dzień Dziecka wciąż na podium

Największą popularnością cieszą się klasyczne prezenty. 62% respondentów wskazuje słodycze, takie jak czekoladki czy lody, jako najczęściej kupowane upominki na Dzień Dziecka.
Na kolejnych miejscach znalazły się zabawki, np. maskotki czy klocki (51%) oraz książki i gry (39%). Polacy chętnie wybierają również ubrania (29%) oraz prezenty w formie doświadczeń lub niestandardowych atrakcji (24%). 19% respondentów stawia na gadżety (elektronika, smartfony), 18% na sprzęt sportowy (rower, hulajnoga), natomiast 41% badanych deklaruje, że daje dzieciom pieniądze.

Rosnące ceny są zauważalne nie tylko w Dzień Dziecka

Zdecydowana większość respondentów planuje umiarkowane wydatki na prezenty. 37% przeznacza na ten cel od 51 do 100 zł, a 36% od 101 do 200 zł. Tylko 15% badanych wydaje od 201 do 500 zł, a wydatki przekraczające 500 zł deklaruje zaledwie 1% respondentów.
Choć wielu Polaków stara się utrzymać wydatki na rozsądnym poziomie, część respondentów zauważa, że w tym roku prezenty będą droższe niż wcześniej.

28% badanych deklaruje, że planuje wydać więcej niż w poprzednich latach. Najczęściej wskazywanym powodem wyższych wydatków są rosnące ceny produktów – taką odpowiedź wybrało 58% respondentów.
37% badanych tłumaczy wyższe wydatki chęcią zakupu lepszych jakościowo produktów, a 19% koniecznością kupienia prezentów dla większej liczby dzieci.

Dzień Dziecka, najważniejsze są potrzeby i radość najmłodszych

Przy wyborze prezentów Polacy kierują się przede wszystkim potrzebami oraz preferencjami dzieci. 68% respondentów wskazuje, że najważniejsze są zainteresowania i oczekiwania dziecka, a 60% bierze pod uwagę jego aktualne potrzeby. Dla 47% istotnym kryterium pozostaje również budżet.
Znacznie mniejsze znaczenie mają własne upodobania kupujących (12%) czy moda (10%). Badanie pokazuje również, że większość respondentów jest zadowolona z trafności wybieranych prezentów. Aż 85% badanych uważa, że dzieci uznają otrzymywane upominki za trafione. Tylko 1% respondentów przyznał, że prezenty raczej nie spełniają oczekiwań najmłodszych.

Dzień Dziecka to także wspólny czas

Dzień Dziecka to jednak nie tylko prezenty. Respondenci podkreślają także znaczenie wspólnie spędzanego czasu. 37% badanych organizuje z tej okazji rodzinne wyjścia – do kina, na plac zabaw czy na lody.
Co czwarty respondent deklaruje, że świętuje w domu, np. grając razem w gry lub oglądając filmy. 5% badanych bierze również udział w wydarzeniach organizowanych lokalnie przez szkoły, biblioteki czy domy kultury, a 4% organizuje spotkania z innymi rodzicami tak, aby dzieci mogły pobawić się w większym gronie.

Jednocześnie 29% respondentów wskazało inne, własne sposoby spędzania tego dnia z dziećmi. Wyniki badania pokazują, że dla wielu rodzin sam sposób świętowania ma równie duże znaczenie jak prezenty.
Coraz częściej Dzień Dziecka staje się okazją do wspólnego spędzenia czasu i budowania rodzinnych doświadczeń, które pozostają z dziećmi na dłużej niż same upominki.

Tegoroczni maturzyści będą mieli problem. Sztuczna inteligencja zagraża wchodzącym na rynek pracy - wynika z badania
Tegoroczni maturzyści będą mieli problem. Sztuczna inteligencja zagraża wchodzącym na rynek pracy - wynika z badania
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZabawki, słodycze czy książki. Ranking prezentów kupowanych na Dzień Dziecka. »
Tematy: dziecidzieckocenyprezenty
Powiązane
RPP wkrótce zdecyduje w którą stronę pójdą w czerwcu stopy procentowe. Czy ostudzenie oczekiwań obniżek stóp nie jest, aby przedwczesne?
Na tańsze kredyty nie ma co liczyć od czerwca. Przed najbliższym posiedzeniem RPP eksperci są zgodni: obniżka stóp procentowych najwcześniej po wakacjach
Zobacz
|
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026. Ile wynosi netto od 1 czerwca? Komu przysługuje? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Gra o miliardy i tajne kody. Ruch Indii wywołał blady strach na Ukrainie
Gra o miliardy i tajne kody. Ruch Indii wywołał blady strach na Ukrainie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj