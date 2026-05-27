Zabawki, słodycze czy książki. Ranking prezentów kupowanych na Dzień Dziecka.

Z badania PayPo wynika, że kupowanie prezentów z okazji Dnia Dziecka jest już dla wielu Polaków stałym elementem celebrowania tego święta. 61% respondentów przyznało, że regularnie wręcza dzieciom upominki z tej okazji, a kolejne 18% robi to sporadycznie.

Jedynie 20% badanych deklaruje, że nie ma takiego zwyczaju. Większość respondentów przeznacza na upominki od 51 do 200 zł. Co ciekawe, choć konsumenci zauważają wzrost cen, dla wielu z nich liczy się przede wszystkim radość dziecka i dopasowanie prezentu do jego potrzeb.

Słodycze, zabawki i książki na Dzień Dziecka wciąż na podium

Największą popularnością cieszą się klasyczne prezenty. 62% respondentów wskazuje słodycze, takie jak czekoladki czy lody, jako najczęściej kupowane upominki na Dzień Dziecka.

Na kolejnych miejscach znalazły się zabawki, np. maskotki czy klocki (51%) oraz książki i gry (39%). Polacy chętnie wybierają również ubrania (29%) oraz prezenty w formie doświadczeń lub niestandardowych atrakcji (24%). 19% respondentów stawia na gadżety (elektronika, smartfony), 18% na sprzęt sportowy (rower, hulajnoga), natomiast 41% badanych deklaruje, że daje dzieciom pieniądze.

Rosnące ceny są zauważalne nie tylko w Dzień Dziecka

Zdecydowana większość respondentów planuje umiarkowane wydatki na prezenty. 37% przeznacza na ten cel od 51 do 100 zł, a 36% od 101 do 200 zł. Tylko 15% badanych wydaje od 201 do 500 zł, a wydatki przekraczające 500 zł deklaruje zaledwie 1% respondentów.

Choć wielu Polaków stara się utrzymać wydatki na rozsądnym poziomie, część respondentów zauważa, że w tym roku prezenty będą droższe niż wcześniej.

28% badanych deklaruje, że planuje wydać więcej niż w poprzednich latach. Najczęściej wskazywanym powodem wyższych wydatków są rosnące ceny produktów – taką odpowiedź wybrało 58% respondentów.

37% badanych tłumaczy wyższe wydatki chęcią zakupu lepszych jakościowo produktów, a 19% koniecznością kupienia prezentów dla większej liczby dzieci.

Dzień Dziecka, najważniejsze są potrzeby i radość najmłodszych

Przy wyborze prezentów Polacy kierują się przede wszystkim potrzebami oraz preferencjami dzieci. 68% respondentów wskazuje, że najważniejsze są zainteresowania i oczekiwania dziecka, a 60% bierze pod uwagę jego aktualne potrzeby. Dla 47% istotnym kryterium pozostaje również budżet.

Znacznie mniejsze znaczenie mają własne upodobania kupujących (12%) czy moda (10%). Badanie pokazuje również, że większość respondentów jest zadowolona z trafności wybieranych prezentów. Aż 85% badanych uważa, że dzieci uznają otrzymywane upominki za trafione. Tylko 1% respondentów przyznał, że prezenty raczej nie spełniają oczekiwań najmłodszych.

Dzień Dziecka to także wspólny czas

Dzień Dziecka to jednak nie tylko prezenty. Respondenci podkreślają także znaczenie wspólnie spędzanego czasu. 37% badanych organizuje z tej okazji rodzinne wyjścia – do kina, na plac zabaw czy na lody.

Co czwarty respondent deklaruje, że świętuje w domu, np. grając razem w gry lub oglądając filmy. 5% badanych bierze również udział w wydarzeniach organizowanych lokalnie przez szkoły, biblioteki czy domy kultury, a 4% organizuje spotkania z innymi rodzicami tak, aby dzieci mogły pobawić się w większym gronie.

Jednocześnie 29% respondentów wskazało inne, własne sposoby spędzania tego dnia z dziećmi. Wyniki badania pokazują, że dla wielu rodzin sam sposób świętowania ma równie duże znaczenie jak prezenty.

Coraz częściej Dzień Dziecka staje się okazją do wspólnego spędzenia czasu i budowania rodzinnych doświadczeń, które pozostają z dziećmi na dłużej niż same upominki.