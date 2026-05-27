Większość Polaków za sprowadzeniem Ziobry do kraju. Są wyniki sondażu

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:52
Zbigniew Ziobro zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa
Czy polski rząd powinien domagać się od Stanów Zjednoczonych wydania Zbigniew Ziobro? Z najnowszego sondażu wynika, że większość badanych opowiada się za zdecydowanymi działaniami wobec USA. Jednocześnie część respondentów podkreśla, że presja na Waszyngton nie może odbywać się kosztem relacji polsko-amerykańskich – wynika z sondażu CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej” („DGP”).

Na pytanie, czy rząd powinien domagać się od USA wydania byłego ministra sprawiedliwości, 61 proc. badanych odpowiedziało „tak”, przey czym 34,2 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, nawet kosztem pogorszenia relacji z USA. Kolejne 26,8 proc. popiera taki ruch, ale tylko wtedy, gdy nie zaszkodzi to stosunkom polsko-amerykańskim. Przeciw jest 26,4 proc. badanych, a 11,2 proc. nie ma zdania - informuje w środę „DGP".

Duże różnice w grupach wiekowych

Najbardziej zdecydowanych działań w tej sprawie oczekują najmłodsi respondenci. W grupie 18–24 lata aż 76,5 proc. badanych popiera domaganie się wydania Ziobry. 46,6 proc. wybiera wariant najostrzejszy, czyli nacisk na USA nawet kosztem pogorszenia relacji z Waszyngtonem, a 29,9 proc. popiera taki ruch pod warunkiem, że nie zaszkodzi on dwustronnym stosunkom. Przeciw jest w tej grupie 15,3 proc.

Najbardziej sceptyczni są najstarsi. W grupie 65 plus domagania się, by USA wydały Ziobrę opowiada się 50,3 proc. badanych, przeciw jest 36,9 proc., a 11,1 proc. nie ma zdania. To najwyższy poziom sprzeciwu wśród wszystkich grup wiekowych.

Prawica przeciw zdecydowanym działaniom

Podział polityczny jest bardziej przewidywalny. Za zdecydowanymi działaniami na rzecz wydania Ziobry opowiada się 86,5 proc. badanych o poglądach lewicowych i 79,9 proc. respondentów z centrum. Na prawicy poparcie spada do 36,1 proc., a większość badanych, bo 51,5 proc. jest przeciw.

Badanie CBOS dla „DGP" przeprowadzono w dniach 18–20 maja 2026 r. metodą CATI, na ogólnopolskiej kwotowej próbie reprezentatywnej 1000 osób w wieku 18+.

Źródło: PAP
