Sztuczna inteligencja w urzędach. Przepisy nie nadążają za praktyką

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 11:23
Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do codziennej pracy polskich urzędów – zarówno samorządowych, jak i rządowych. Wykorzystywana jest do analizy danych, przygotowywania dokumentów czy usprawniania obsługi obywateli. Problem w tym, że rozwój technologii wyraźnie wyprzedza prawo, które wciąż nie określa jasno granic jej stosowania w administracji publicznej. W efekcie urzędnicy poruszają się w obszarze ogólnych wytycznych i szkoleń, zamiast precyzyjnych regulacji.

AI zdobywa urzędy

Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne - pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna” („DGP”).

Z najnowszego raportu NASK „AI w e-administracji publicznej – perspektywa urzędników i instytucji” wynika, że dla wielu urzędników sztuczna inteligencja stała się elementem codzienności.77 proc. badanych deklaruje kontakt z nią co najmniej raz dziennie. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów (59 proc.) oraz redagowania dokumentów (46 proc.).

Wytyczne zamiast regulacji prawnych

Jak informuje „DGP", Anita Noskowska -Piątkowska, szefowa służby cywilnej, wysłała do wszystkich członków korpusu służby cywilnej wytyczne dotyczące zasad posługiwania się sztuczną inteligencją w pracy. Przypomina, że AI jest cennym narzędziem, które może sprawić, że praca stanie się bardziej efektywna.

Użycie AI nie zwalnia z odpowiedzialności

Zastrzega zarazem, że AI nie może zdejmować z urzędników odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zadań. Jednocześnie dyrektorzy generalni ostrzegają, że ci urzędnicy, którzy są ślepo zapatrzeni w nowe technologie, muszą się spodziewać konsekwencji, łącznie z odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Na drodze do łatwiejszej pracy urzędnikom staje też RODO i zakaz używania danych wrażliwych, np. do napisania decyzji administracyjnej z wykorzystaniem AI czy stosownego uzasadnienia.

Z pomocą mają przyjść szkolenia centralne organizowane przez kancelarię premiera, a także opracowanie odpowiednich przepisów dla służb i urzędników przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort zbiera teraz w urzędach informacje, w jaki sposób jest tam wykorzystywana sztuczna inteligencja - pisze „DGP”.

Źródło: PAP
Tematy: Sztuczna inteligencjaAIurzędnicyadministracja publiczna
