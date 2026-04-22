Forsal logo

Sztuczna inteligencja nie przekonuje biznesu. Ponad 3/4 firm jej nie używa

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 13:28
Sztucznej inteligencji nie wykorzystuje obecnie 77 proc. firm. 37 proc. w ogóle nie widzi potencjału wykorzystywania tych narzędzi - wynika z raportu zaprezentowanego w środę przez PARP oraz UJ. Z badania wynika również, że najczęstszą motywacją dla firm do wdrażania AI jest oszczędność czasu.

Sztuczna inteligencja w firmach

Autorzy raportu „Sztuczna inteligencja w firmach: gotowość do adopcji, kompetencje i potrzeby” podzielili przedsiębiorstwa, biorące udział w badaniu, na cztery grupy: tradycjonalistów (niska gotowość do wdrażania AI; 46 proc. z całej grupy), technologicznych nowicjuszy (umiarkowana gotowość do wdrażania AI; 36 proc.), cyfrowych praktyków (wysoka gotowość do wdrażania AI; 12 proc.) oraz pionierów innowacji (bardzo wysoka gotowość do wdrażania AI; 6 proc.).

Mniej niż jedna czwarta firm wykorzystuje AI

Spośród firm, które wzięły udział w badaniu 23 proc. zadeklarowało, że wykorzystuje AI w procesach biznesowych. 13 proc. widzi natomiast potencjał lub planuje wdrożenie tych rozwiązań. Niezdecydowanych w kwestii wdrożenia AI jest 27 proc. przedsiębiorstw, a 37 proc. nie widzi potencjału wykorzystywania tych narzędzi. Oznacza to - jak podkreślili autorzy raportu - że 77 proc. firm nie wykorzystuje obecnie sztucznej inteligencji.

Wykorzystanie AI w branżach

Z badania wynika, że sztuczna inteligencja najczęściej jest wykorzystywana przez przedsiębiorstwa z branż: IT/telekomunikacja (40 proc.), budownictwo (29 proc.), transport i logistyka, finanse i ubezpieczenia oraz produkcja pozostałych wyrobów (po 26 proc.). Wśród branż z najniższym deklarowanym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest m.in. handel (9 proc.).

Twórcy raportu podkreślili, że o gotowości firm do wdrażania sztucznej inteligencji w największym stopniu decydują dwa czynniki – możliwość wykorzystania AI w procesach biznesowych oraz odpowiednia infrastruktura IT.

- Najważniejsze są procesy biznesowe (...). Firma musi mieć obszar, w którym jest w stanie te rozwiązania zastosować. Na kolejnych miejscach znajduje się infrastruktura IT, kompetencje pracowników, kultura organizacyjna, innowacyjność, strategia cyfryzacji, no i dostęp do finansowania. Ten obraz nam pokazuje, że za wdrożenia, za tą gotowość firm do wdrożenia nie jest odpowiedzialny jeden element. To jest (...) zestaw zasobów, które firma posiada, kompetencji, no i pewnego podejścia organizacyjnego - powiedziała podczas prezentacji raportu socjolożka Anna Szczucka z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czynniki motywujące do wdrażania AI

W raporcie wyjaśniono również, co motywuje firmy do wdrażania sztucznej inteligencji. Najczęściej wskazywaną przez firmy motywacją (55 proc.) była oszczędność czasu. Na najwyższych miejscach znalazły się również kolejno: eliminacja błędów (29 proc.) oraz poprawa dopasowania do klienta (26 proc.).

- Głównie są to motywatory związane ze zwiększaniem efektywności, później - poprawą jakości, ale rzadko pojawiają się takie elementy transformacji biznesu. Z drugiej strony firmy mają świadomość tego, że to się zmieni - podkreśliła Szczucka.

Z badania wynika, że obecnie blisko trzy czwarte firm planujących wdrożenie AI, widzących potencjał jej zastosowania lub już wykorzystujących narzędzia oparte na tej technologii, uważa je za ważny element działalności. W perspektywie trzech lat za ważne na tle innych priorytetów firm oceniło je blisko 90 proc. firm.

- Można powiedzieć, że świadomość rośnie szybciej niż gotowość firm do wdrażania - wskazała socjolożka z UJ.

Badanie wykazało również, że firmy duże i średnie wdrażają AI średnio dwa razy częściej, niż mikroprzedsiębiorstwa.

Badanie ilościowe zrealizowano w okresie czerwiec – wrzesień 2025 r. w grupie 12 branż o największym potencjale AI (wytypowanych w oparciu o analizę danych zastanych) na próbie 1822 pracodawców. Badanie jakościowe zrealizowano w okresie styczeń – kwiecień 2025 r. na próbie 59 pracodawców oraz 13 ekspertów ds. AI.

Raport powstał w ramach Funduszy Europejskich dla rozwoju społecznego w związku z realizacją projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego 3.0”. BKL to cykliczny monitoring polskiego rynku pracy oraz czynników odpowiadających za jego rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi go wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 r.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSztuczna inteligencja nie przekonuje biznesu. Ponad 3/4 firm jej nie używa »
Tematy: pracaSztuczna inteligencja
Powiązane
Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy. Jednak są zawody, w których człowiek jest niezastąpiony
Te zawody są bezpieczne, sztuczna inteligencja ich nie zastąpi. Mamy listę, sprawdź
Będzie polska ustawa do AI Act
Rząd chce mieć kontrolę nad wdrażaniem sztucznej inteligencji w małych firmach. Nowa ustawa idzie do Sejmu: dla kogo i jakie sankcje karne, komu nowe prawo pomoże
praca, sztuczna inteligencja, robot
Sztuczna inteligencja na rynku pracy. Roboty zastąpią pracowników we wszystkich zawodach
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
zakaz, dom, nieruchomości, działka, budowa
Zakaz budowy domu na własnej działce. Zakup nieruchomości może okazać się kosztowną pomyłką
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj