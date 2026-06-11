Forsal logo

Ważne orzeczenie TSUE ws. frankowiczów. Chodzi o odsetki od banku

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:16
Ważne orzeczenie TSUE ws. frankowiczów. Chodzi o odsetki od banku
Ważne orzeczenie TSUE ws. frankowiczów. Chodzi o odsetki od banku/ShutterStock
Prawo UE dopuszcza, by frankowicze otrzymywali ustawowe odsetki za opóźnienie od banku dopiero od momentu, gdy jasno wskażą, jakiej dokładnie kwoty żądają – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok dotyczy kredytów unieważnianych z powodu nieuczciwych zapisów w umowach. Chodzi o sprawę z Polski.

Sprawa z Polski zgłoszona do TSUE

W 2008 r. konsumenci zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich; kredyt opiewał na kwotę 50 tys. zł. Po latach kredytobiorcy zakwestionowali ważność umowy, twierdząc, że zawierała nieuczciwe zapisy i zażądali zwrotu pieniędzy wpłaconych do banku razem z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Chodziło o dodatkowe pieniądze naliczane za czas, w którym bank nie zwrócił klientowi środków wpłaconych na podstawie nieważnej umowy.

Sprawa trafiła do sądu, ten jednak miał wątpliwość od kiedy odsetki za opóźnienie, których klienci domagali się od banku, powinny być naliczane – czy już od momentu zakwestionowania umowy przez klienta, czy dopiero od chwili, gdy bank dostanie dokument – np. reklamację albo pozew – z konkretnie wskazaną kwotą żądania.

Sąd Okręgowy w Warszawie skierował sprawę do TSUE.

Kiedy bank może wypłacić odsetki?

Z czwartkowego orzeczenia TSUE wynika, że prawo Unii dopuszcza, żeby bank wypłacił odsetki dopiero po tym, jak otrzyma od klienta informację o tym, jakiej ten domaga się kwoty. Jak uznał Trybunał, bank musi mieć możliwość poznania konkretnej sumy, której domaga się konsument, aby ocenić zasadność roszczenia i wysokość zobowiązania. TSUE ocenił, że obowiązek podania konkretnej kwoty nie stanowi dla konsumenta nadmiernego utrudnienia, ponieważ informacje o wpłaconych ratach można sprawdzić w historii rachunku lub uzyskać od banku w formie zaświadczenia.

W praktyce oznacza to, że jeśli umowa kredytu zostanie uznana za nieważną, bank może zostać zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie dopiero od dnia otrzymania dokumentu, w którym klient dokładnie określi, ile pieniędzy chce odzyskać.

Trybunał podkreślił jednocześnie, że unijna dyrektywa dotycząca nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie reguluje szczegółowo skutków unieważnienia umowy kredytowej. Państwa członkowskie mogą ustalać własne zasady, o ile nie utrudniają one nadmiernie dochodzenia praw przez konsumentów.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWażne orzeczenie TSUE ws. frankowiczów. Chodzi o odsetki od banku »
Tematy: frank szwajcarskiTSUEfrankowicze
Powiązane
Polacy rzucili się na kredyty mieszkaniowe. Ten wskaźnik mówi wiele
Polacy rzucili się na kredyty mieszkaniowe. Ten wskaźnik mówi wiele
Coraz mniej życia na kredyt? Polacy skracają czas spłaty kredytów hipotecznych
Coraz mniej życia na kredyt? Polacy skracają czas spłaty kredytów hipotecznych
Zapadł ważny wyrok TSUE dla kredytobiorców i frankowiczów
Zapadł ważny wyrok TSUE dla kredytobiorców i frankowiczów
Zobacz
|
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Kobiety siedzące w poczekalni przychodni, gdy mężczyzna rozmawia z medykiem
Lista specjalistów i lekarzy bez skierowania 2026. Sprawdź, do kogo zapiszesz się na NFZ bez wizyty w POZ
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj