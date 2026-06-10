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Polacy rzucili się na kredyty mieszkaniowe. Ten wskaźnik mówi wiele

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:30
Polacy rzucili się na kredyty mieszkaniowe. Ten wskaźnik mówi wiele
Polacy rzucili się na kredyty mieszkaniowe. Ten wskaźnik mówi wiele/Shutterstock
Rynek kredytów hipotecznych nie zwalnia tempa. Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w maju banki otrzymały znacznie więcej zapytań o kredyty mieszkaniowe niż przed rokiem, a klienci wnioskowali również o wyższe kwoty.

Zapytania o kredyty mieszkaniowe

W maju 2026 r. liczba zapytań o kredyty mieszkaniowe była o 16,9 proc. wyższa niż w maju 2025 r., a kwota kredytu, o który wnioskowano, była o 8,1 proc. wyższa niż w maju 2025 r. – podało w środę Biuro Informacji Kredytowej.

„O 32,7 proc. w ujęciu rocznym wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w maju 2026 r. - informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w maju 2026 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 32,7 proc. niż w maju 2025 r.” – poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej.

Wnioski o kredyty mieszkaniowe

Z danych BIK wynika, że w maju 2026 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 45,09 tys. osób wobec 38,57 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 16,9 proc. w ujęciu rocznym. Jednocześnie o 6,7 proc. wzrosła liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do kwietnia br. Z kolei średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w maju br. 505,59 tys. zł i była wyższa o 8,1 proc. niż w maju 2025 r.

„O dobrej sytuacji popytowej świadczy większa o blisko 17 proc. r/r liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w maju tego roku. Dynamika ta jednak z miesiąca na miesiąc będzie spadała, co jest bezpośrednio związane z efektem bazy, tzn. w kolejnych miesiącach będziemy porównywać się do miesięcy już z okresu ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych” – powiedział cytowany w informacji prasowej główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: kredyt hipotecznykredyt mieszkaniowybik
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