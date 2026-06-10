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Przepływ ropy przez Ormuz. Trump chwali działania amerykańskich sił

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 21:02
cieśnina Ormuz
Trump: 100 mln baryłek ropy trafiło na rynek przez cieśninę Ormuz/Shutterstock
Donald Trump przekazał w środę, że w wyniku działań wspierających amerykańskich sił zbrojnych przez cieśninę Ormuz bezpiecznie przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na światowe rynki trafiło ponad 100 mln baryłek ropy.

Operacja USA w cieśninie Ormuz i bezpieczeństwo żeglugi

„W ubiegłym miesiącu poleciłem naszym wspaniałym siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych przeprowadzenie tajnej misji, mającej na celu wsparcie tankowców oraz innych statków handlowych, przepływających przez cieśninę Ormuz. Dziś z przyjemnością ogłaszam, że dzięki tym działaniom ponad 100 MILIONÓW baryłek ropy dotarło przez cieśninę na otwarty rynek. Ponad 200 statków handlowych bezpiecznie przepłynęło przez cieśninę” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Jak dodał „ten niezwykle udany wysiłek jest możliwy dlatego, że STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI KONTROLUJĄ cieśninę Ormuz — A NIE Iran”.

Ocenił, że irańskie wojsko „zostało pokonane, a ich gospodarka jest stracona”. „To koniec dla Iranu!” - oświadczył prezydent.

Ceny ropy a działania militarne USA

Wcześniej w środę w rozmowie z mediami w Gabinecie Owalnym Trump przekazał, że dzięki tym działaniom „baryłka kosztuje 85-90 dolarów, zamiast 250 dolarów”.

Dodał, że informuje o tej operacji, ponieważ Iran właśnie się o niej dowiedział. - Bardzo chciałem o tym mówić, ale nie chciałem tego zepsuć - podkreślił Trump.

Operacje USA i napięcia wokół Ormuzu

Pod koniec maja dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych, napisał, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych po cichu pomaga statkom handlowym przepływać przez Ormuz.

Gazeta przypomniała, że wcześniej w maju USA próbowały eskortować statki handlowe przez Ormuz w ramach inicjatywy Project Freedom (Projekt Wolność), którą jednak szybko wstrzymano, gdy Iran zaczął atakować jednostki, a Arabia Saudyjska ograniczyła dostęp USA do swoich baz i przestrzeni powietrznej.

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) zaprzeczyło jednak doniesieniom „Wall Street Journal”. „Projekt Wolność nie został wznowiony, a siły USA nie eskortują obecnie statków handlowych przez cieśninę Ormuz” - napisano w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Przed wybuchem wojny przez ten kluczowy dla światowej energetyki szlak wodny przepływało ok. 130 statków dziennie.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ mal/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: USAcieśnina Ormuzropa
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