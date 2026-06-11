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Prezydent Nawrocki poleci do USA. Otrzymał zaproszenie od Trumpa

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:29
Prezydent Nawrocki poleci do USA. Otrzymał zaproszenie od Trumpa
Prezydent Nawrocki poleci do USA. Otrzymał zaproszenie od Trumpan/Shutterstock
Na zaproszenie Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki pojawi się w niedzielę w Białym Domu. Polski polityk ma uczestniczyć w gali UFC Freedom 250, odbywającej się w dniu urodzin amerykańskiego prezydenta - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydent Nawrocki poleci do Waszyngtonu

Wcześniej o tym, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA, nieoficjalnie informowała PAP.

Przydacz, potwierdzając nieoficjalne informacje, wskazał we wpisie na platformie X, że w tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. „Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” - zapowiedział minister.

„Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej” - dodał Przydacz.

Biały Dom szykuje się do gali MMA

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC.

Jak informowała stacja Fox Sports, na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali. Na zdjęciach zrobionych w ostatni weekend widać ekipy wznoszące konstrukcje na terenie południowego trawnika Białego Domu. Z przedstawionej przez organizatorów wizualizacji wynika, że nad oktagonem (ringiem) powstać ma ogromna konstrukcja o nazwie „The Claw” (szpon), mająca służyć oświetleniu i produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek Białego Domu ma pozostać widoczny w tle — zaznaczył Fox Sports.

Obchody 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych

Składająca się z siedmiu walk gala to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej m.in. w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar.

Tymczasowa arena wzniesiona z okazji gali UFC Freedom 250 ma pomieścić ok. 4-5 tys. osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Na wydarzenie nie można kupić biletów, jednak ok. 85 tys. fanów ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu — podał Fox Sports. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi. Prezydent tak tłumaczył w kwietniu magazynowi „Time” swoją decyzję o organizacji tego rodzaju wydarzenia na terenie Białego Domu: - Cóż, po pierwsze, podoba mi się to. To, co robi (White-przyp. PAP), jest niepowtarzalne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Trump to pierwszy urzędujący prezydent USA, który był gościem gali UFC w 2019 r. Także zaplanowana na czerwiec gala nie ma precedensu.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: USAKarol NawrockiDonald TrumpBiały Dom
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